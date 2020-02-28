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Son dakika haberi... 'da ilk vakası görüldü

Gelen son dakika haberine göre 'da da ilk vakasının görüldüğü açıklandı. Söz konusu kişinin hastanede karantinaya alındığı, durumunun stabil olduğu kaydedildi. Hastanın iletişimde olduğu kişilerin araştırıldığı belirtildi.

  • Güncel
  • 28.02.2020 13:57
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 14:21
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Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı

'da ilk kez yeni tip (Kovid-19) tespit edildi.

Kovid-19'la ilgili yeni oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, İran'dan Azerbaycan'a geçen bir Rus vatandaşında virüse rastlandığı belirtildi.

Söz konusu kişinin hastanede karantinaya alındığı, durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Hastanın iletişimde olduğu kişilerin araştırıldığı belirtildi.

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