Kara haber dün gece geldi. Türkiye yasa büründü. 28 Şubat İdlib son dakika şehit olan askerler rütbeleri ve şehit isimleri memleketleri hakkında detaylar gelmeye başladı. Katil Esad rejiminin yaptığı Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği hava saldırısında 33 kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldu. İdlib'te şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz'in isimleri belli olmaya başladı. Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi. İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri hakkındaki son haberler takvim.com.tr'de.

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