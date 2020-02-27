İdlib son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye İdlib'te Esad rejimine ağır darbe vuruldu. 10 Şubat Pazartesi gününden bu yana yapılan operasyonlarda bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirilirken, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan ele geçirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de yaşanan insani kriz ve Esad Rejimi saldırılarının ardından bölgeye eşi benzeri görülmemiş bir sevkiyat başlattı. On binlerce komando bölgeye gönderilirken, zırhlı araç sayısı da on binlerle ifade edilmeye başlandı. Ancak sevkiyat hala sonlanmış değil. Bölgedeki hareketlilik sürerken, Hatay ve Kilis bölgesinde de askeri sevkiyata bağlı hareketlilik sürüyor. Türkiye dün Serakib'de yaşananların ardından Kilis'e topçu birliği takviyesi yaptı.

DOĞU'DAN VE BATI'DAN DESTEK BİRLİKLER GELDİ

Batı ve Doğu illerinden yola çıkan topçu birlikleri, topçu bataryaları, askeri araçlar, kara ateş destek birlikleri Kilis'e ulaştı. Askeri birlikler, Suriye sınırındaki karakol ve askeri üst bölgelerine sevk edildi. Sınır hattında askeri yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye İdlib'te Esad rejimi hedeflerini vurdu! İşte operasyondan görüntüler

KÜLLİYE'DE GÜVENLİK TOPLANTISI

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İdlib'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.