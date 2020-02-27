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’den 5 ülkeye muafiyeti! İşte o ülkeler...

, Hırvatistan, , , ve vatandaşlarına 2 Mart 2020 tarihinden itibaren turistik amaçlı seyahatlerinde muafiyeti sağlandığını bildirdi. Bu adımla, söz konusu ülkelerle potansiyelimizin arttırılması ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi amaçlandığı ifade edildi.

  • Güncel
  • 27.02.2020 21:16
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 21:24
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Türkiye’den 5 ülkeye vize muafiyeti

, Hırvatistan, , , ve vatandaşlarına 2 Mart 2020 tarihinden itibaren turistik amaçlı seyahatlerinde muafiyeti sağlandığını bildirdi.

TURİZM POTANSİYELİMİZİN ARTTIRILMASI HEDEFLENİYOR
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı yazılı açıklamada, "Avrupa Birliği ve Schengen bölgesi üyelerine yönelik vize rejimimizde bir bütünlük sağlamak adına Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır. Bu adımla, söz konusu ülkelerle turizm potansiyelimizin arttırılması ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi amaçlanmaktadır" dedi.

Aksoy, 20 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada da Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık'a vize muafiyetinin sağlandığını duyurmuştu.

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