Üç aylarla ilgili en güzel hadisler! Recep ayı tebrik sözleri takvim.com.tr'de. Müslüman aleminin dört gözle beklediği, her gününde farklı faziletlerin olduğu mübarek 3 aylar 25 Şubat Salı günü yani yarın başlıyor. 11 ayın sultanı Ramazan'ın habercisi 3 aylara özel en güze resimli mesajlar ve 3 aylar kutlama mesajları ve Recep ayı kutlama sözleri derlemesi haberimizde. Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

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