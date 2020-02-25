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Üç aylar ile ilgili anlamlı, ve sözler!

, ve olan ve mübarek sayılan 3 aylar geldi şaştı. Bu bağlamada vatandaşlar ve ni oldukça merak ediyor. Fazilet dolu bu günde eller semaya açılacak ve merhameti bol Allah'a dualar edilecek. Sizler için hazırladığımız 3 aylar ını sevdiklerine yollayabilir, onların dualarında yer alabilirsiniz. , , ve 'dan da paylaşabileceğiniz 2020 en yeni 3 aylar mesajları ve Recep ayı kutlama tebrik mesajları haberimizde. Regaip Kandili ise 27 Şubat Perşembe gecesini 28 Şubat Cuma gecesine bağlayan gece idrak edilecek

  • Güncel
  • 25.02.2020 09:24
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 09:24
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Üç aylar ile ilgili anlamlı, resimli mesajlar ve sözler!

Üç aylarla ilgili en güzel hadisler! Recep ayı tebrik sözleri takvim.com.tr'de. Müslüman aleminin dört gözle beklediği, her gününde farklı faziletlerin olduğu mübarek 3 aylar 25 Şubat Salı günü yani yarın başlıyor. 11 ayın sultanı Ramazan'ın habercisi 3 aylara özel en güze resimli mesajlar ve 3 aylar kutlama mesajları ve Recep ayı kutlama sözleri derlemesi haberimizde. Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

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