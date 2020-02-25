Üç ayların başlangıcı 2020 ne zaman? İslam aleminin en önemli rahmet ve bereket mevsimi üç aylar için geri sayım sürüyor. Tüm Müslüman alemi için oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetleri daha çok yönelmeleri tavsiye edilen recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan üç aylarda, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Üç ayların başlangıç tarihi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Üç ayların başlangıcı 2020 ne zaman?



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