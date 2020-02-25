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Üç ayların başlangıcı 2020- ?

Müslümanların en önemli ayları geldi çattı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar hayırlı olsun. Tüm Müslüman alemi için oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetleri daha çok yönelmeleri tavsiye edilen bu aylarda Miraç, Berat ve Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Üç ayların başlangıç tarihi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İslam aleminin en önemli rahmet ve bereket mevsimi üç aylar için geri sayım sürüyor. Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur.

  • Güncel
  • 25.02.2020 09:06
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 09:08
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Üç ayların başlangıcı 2020- Regaip kandili ne zaman?

Üç ayların başlangıcı 2020 ne zaman? İslam aleminin en önemli rahmet ve bereket mevsimi üç aylar için geri sayım sürüyor. Tüm Müslüman alemi için oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetleri daha çok yönelmeleri tavsiye edilen recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan üç aylarda, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Üç ayların başlangıç tarihi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Üç ayların başlangıcı 2020 ne zaman?


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