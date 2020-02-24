Peygamberimiz HZ. Muhammed (sav) 3 aylar duası! Recep, Şaban ve Ramazan ayı önemi ve okunacak duaları nelerdir?

Ramazan, Şaban ve Recep ayları olarak bilinen 3 aylar önemi ve duaları oldukça merak ediliyor. Bu aylarda hangi ibadetlerin yapılması uygundur? İslam dini geleneğinde üç aylar olarak bilinen, mübarek gün ve geceleriyle bereketli bir maneviyat mevsimi olarak nitelendirilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları başlıyor. Üç ayların ilki olan Recep, "yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş ay" ve "hazırlanmak" manalarına gelmektedir. Üç ayların ikincisi olan Şaban, kelime manası itibariyle "dağılan", "saçılan" manalarına gelmektedir. İşte Peygamberimiz HZ. Muhammed (sav) 3 aylar duası ve tüm detaylar...

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