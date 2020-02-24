Recep, Şaban ve Ramazan ayları başladı. Haram ayı olan ve tövbe kapılarının açılacağı ay olan 3 ayların birincisi Recep ayı 25 Şubat Salı günü başlıyor. Hicri takvime göre mukaddes sayılan Recep, Şaban, Ramazan aylarıdır. İslam dininde bulunan 5 mübarek gecenin 4'ü bu aylardadır. Peki içinde Regaib ve Miraç kandilleri de olan Recep ayında kaç gün oruç tuttulmalı 3 aylar ibadetleri nelerdir, nasıl dua edilir? Üç ayların faziletleri nedir oruçlu mu karşılamak gerekir: Regaip Kandili belirttiğimiz gibi üç ayların aynı zamanda başlangıç müjdecisidir. Peki üç ayların önemi nedir hangi ibadetleri yapmak gerekir, üç ayları oruçla mı karşılamak gerekir?
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3 aylar karşılama orucu kaç gün tutulur? 3 aylar ibadetleri nelerdir? 3 aylarda neler yapılır?
3 aylar ibadetleri nelerdir? 3 aylar karşılama orucu kaç gün tutulur? 3 aylarda neler yapılır? Soruları müslüman aleminin en çok merak ettiği konulardan biri oldu. Mübarek aylardan olan 3 aylar (Recep, Şaban, Ramazan) yarın, yani 25 Şubat Salı günü başlıyor. İçinde Regaib ve Miraç kandilleri de olan Recep ayı için Allah'ın ayı diyen Hz. Muhammed 3 aylarda nasıl dua ederdi, 3 ayları oruçlu karşılamak farz mı, 3 aylar duası ve ibadetleri nasıl? Ramazan Ayından oluşan üç aylar islamın ilk dönemlerinden beri manevi açıdan büyük önem taşımaktadır. Receb Ayı içerisinde Regaib ve Miraç Kandilleri de bulunmaktadır.
Recep, Şaban ve Ramazan ayları başladı. Haram ayı olan ve tövbe kapılarının açılacağı ay olan 3 ayların birincisi Recep ayı 25 Şubat Salı günü başlıyor. Hicri takvime göre mukaddes sayılan Recep, Şaban, Ramazan aylarıdır. İslam dininde bulunan 5 mübarek gecenin 4'ü bu aylardadır. Peki içinde Regaib ve Miraç kandilleri de olan Recep ayında kaç gün oruç tuttulmalı 3 aylar ibadetleri nelerdir, nasıl dua edilir? Üç ayların faziletleri nedir oruçlu mu karşılamak gerekir: Regaip Kandili belirttiğimiz gibi üç ayların aynı zamanda başlangıç müjdecisidir. Peki üç ayların önemi nedir hangi ibadetleri yapmak gerekir, üç ayları oruçla mı karşılamak gerekir?
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