Recep, Şaban ve Ramazan ayları başladı. Haram ayı olan ve tövbe kapılarının açılacağı ay olan 3 ayların birincisi Recep ayı 25 Şubat Salı günü başlıyor. Hicri takvime göre mukaddes sayılan Recep, Şaban, Ramazan aylarıdır. İslam dininde bulunan 5 mübarek gecenin 4'ü bu aylardadır. Peki içinde Regaib ve Miraç kandilleri de olan Recep ayında kaç gün oruç tuttulmalı 3 aylar ibadetleri nelerdir, nasıl dua edilir? Üç ayların faziletleri nedir oruçlu mu karşılamak gerekir: Regaip Kandili belirttiğimiz gibi üç ayların aynı zamanda başlangıç müjdecisidir. Peki üç ayların önemi nedir hangi ibadetleri yapmak gerekir, üç ayları oruçla mı karşılamak gerekir?



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