Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile kafe ve bir büfeyi basarak içeridekilere kurşun yağdıran ırkçı terörist Tobias Rathjen (43), saldırıdan sonra kaldığı anne babasının evinin bodrum katında ölü bulunmuştu. Saldırıdan 5 saat sonra, gece saat 03.00'te eve baskın düzenleyen polis evde annenin de cesedini bulmuştu. Teröristin, annesini öldürdükten sonra intihar ettiği düşünülürken baba Hans Gerd Rathjen (72) evden sağ çıkan tek kişi oldu. Gözaltındaki baba saldırılar hakkında bilgi sahibi kilit tanık olarak görülüyor.