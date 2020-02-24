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'yı kana bulayan ırkçı 'in babası hakkında şoke eden detay! "Yabancılarla arkadaşlık etmeyeceksin"

’nın Hanau kentinde 2 kafeye saldırı düzenleyen ve 4’ü Türk 10 kişiyi öldüren ırkçı , saldırının ardından önce annesini öldürmüş sonra da etmişti. Evden sağ olarak çıkan Tobias Rathjen’in babası ile ilgili detaylar duyanları şoke etti. Babanın yalancı şahitlik, şantaj, iftira gibi konularda poliste dosyası bulunuyor. Komşuları da teröristin babasının agresif biri olduğu, hep sorun çıkardığını, gençliğinde oğluna "Yabancılarla arkadaşlık etmeyeceksin" diye baskı yaptığını anlattı.

  • Güncel
  • 24.02.2020 11:13
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 11:20
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Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile kafe ve bir büfeyi basarak içeridekilere kurşun yağdıran ırkçı terörist Tobias Rathjen (43), saldırıdan sonra kaldığı anne babasının evinin bodrum katında ölü bulunmuştu. Saldırıdan 5 saat sonra, gece saat 03.00'te eve baskın düzenleyen polis evde annenin de cesedini bulmuştu. Teröristin, annesini öldürdükten sonra intihar ettiği düşünülürken baba Hans Gerd Rathjen (72) evden sağ çıkan tek kişi oldu. Gözaltındaki baba saldırılar hakkında bilgi sahibi kilit tanık olarak görülüyor.

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