Aşırı sağcı yapılar Almanya'da terör estiriyor! Cinayet dahil çok sayıda suç işliyorlar
Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gecesi iki kafeye düzenlenen ve aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı terör saldırısı, Almanya'da çok sayıdaki aşırı sağ oluşumları ve terör yapılanmalarını tekrar gündeme getirdi. Ülkede istihbarat tarafından yaklaşık 13 bini şiddet yanlısı olmak üzere 24 binden fazla kişi aşırı sağcı olarak görülüyor. Aşırı sağcı yapılar, mültecilere, göçmenlere, yabancılara, siyasetçilere yönelik bombalı saldırılar, mala zarar verme ve cinayet dahil çok sayıda suç işliyor.
Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ülkede aşırı sağcılar arasında "terör potansiyeli" bulunduğunu değerlendirerek, Almanya'da yaklaşık 13 bini şiddet yanlısı olmak üzere, 24 binden fazla kişiyi "aşırı sağcı" olarak görüyor.
Aşırı sağcıların işlediği suçlara bakıldığında, mültecilere, göçmenlere, yabancılara, siyasetçilere yönelik bombalı saldırılar, mala zarar verme, öldürme, tehdit ve nefreti yayma dahil çok sayıda suç bulunuyor.
Avrupa Birliği'nin önemli ülkelerinden Almanya'da bazı aşırı sağ yanlısı örgütler ve gruplar işledikleri suçlardan dolayı yasaklanırken birçoğu "antisemitizm, İslam ve yabancı karşıtı" faaliyetlerine devam ediyor.
Almanya'da özellikle 2014'te mülteci sayısının artmasından sonra İslam ve mülteci karşıtı "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" (PEGIDA) hareketi ortaya çıktı.
AŞIRI SAĞCILAR KURDUKLARI PARTİLERLE DE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
2017 genel seçimlerde yüzde 12,6 oranında oy alarak 92 milletvekili çıkaran Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, Federal Mecliste ana muhalefet partisi olarak yerini aldı.
Partinin, özellikle Thüringen eyalet teşkilatının güdümünde olan neofaşit olarak nitelenen "Flügel" adlı kanadı ile gençlik örgütü "Junge Alternative" yabancılara ve Yahudilere yönelik söylemlerinden dolayı BfV tarafından izleniyor.
BfV, aşırı sağcıların organize olduğu Almanya Nasyonal Demokrat Parti (NPD), Die Rechte, Pro NRW ve Der 3. Weg adlı partilerin faaliyetlerini takip ediyor.
"KENDİ KENDİNE RADİKALLEŞEN AŞIRI SAĞCI TERÖRİSTLER"
BfV tarafından izlenen aşırı sağcı Reichsbürger (Reich vatandaşı) örgütü, Almanya Federal Cumhuriyeti'ni ve hukuk devletini tanımadığını açıklamasıyla dikkati çekiyor. Almanya genelinde üyesi olan örgütün küçük gruplar halinde internet üzerinden organize olduğu biliniyor. Ellerinde çok sayıda silah olduğu belirtilen Reichsbürger üyelerinin özellikle Alman güvenlik güçlerine karşı eylem yaptığı ifade ediliyor. Almanya Federal Savcılığı, bu oluşuma yönelik terör örgütü kurma şüphesiyle soruşturma yürütüyor.