Aşırı sağcı yapılar Almanya'da terör estiriyor! Cinayet dahil çok sayıda suç işliyorlar

BfV, aşırı sağcıların organize olduğu Almanya Nasyonal Demokrat Parti (NPD), Die Rechte, Pro NRW ve Der 3. Weg adlı partilerin faaliyetlerini takip ediyor.

"KENDİ KENDİNE RADİKALLEŞEN AŞIRI SAĞCI TERÖRİSTLER"

BfV tarafından izlenen aşırı sağcı Reichsbürger (Reich vatandaşı) örgütü, Almanya Federal Cumhuriyeti'ni ve hukuk devletini tanımadığını açıklamasıyla dikkati çekiyor. Almanya genelinde üyesi olan örgütün küçük gruplar halinde internet üzerinden organize olduğu biliniyor. Ellerinde çok sayıda silah olduğu belirtilen Reichsbürger üyelerinin özellikle Alman güvenlik güçlerine karşı eylem yaptığı ifade ediliyor. Almanya Federal Savcılığı, bu oluşuma yönelik terör örgütü kurma şüphesiyle soruşturma yürütüyor.