Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak Silopi ve Mardin Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu." denildi.
Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak/Silopi ve Mardin/Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/F0IuIoSqlw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 24, 2020
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