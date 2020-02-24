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Son dakika: duyurdu: 2 /’li terörist daha teslim oldu

Son dakika haberi... : Terör örgütü 'dan kaçışlar devam ediyor. kuzeyi ve barınma alanlarından kaçan 2 PKK/’li terörist daha Şırnak/ ve Mardin/’deki hudut karakollarımıza teslim oldu.

  • Güncel
  • 24.02.2020 11:17
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 11:27
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2 PKK/YPG’li terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü 'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak Silopi ve Mardin Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu." denildi.

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