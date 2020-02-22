Almanya, 5'i Türk 9 masumu katleden kişinin ırkçı Tobias Rathjen olduğunu açıkladı. Görgü tanığı Türk büfeci Özkan Rutbil, yalanladı:
İlk kurşun sesiyle koştuk. Saldırganı kaçarken gördüm. TV'lerdeki şahısla bizim gördüğümüz kesinlikle aynı kişi değil. Kapatmaya çalışıyorlar.
BÜFECİ ÖZKAN RUTBİL: Burada 20-30 bin Türk yaşıyor. Can güvenliğimiz yok.
YAN KOMŞU SUSANNA KOPEC: 15 dakika sonra insanlar gelmeye başladı. Bir şeyler olduğunu biliyorlardı.
ALMAN'YAS'
Almanya'nın Hanau kentinde önceki gece Türkler'e ait iki nargile kafe silahlı saldırıya uğradı. 5'i Türk 9 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Saldırıyı 'aşırı sağcı' Tobias Rathjen'in yaptığı açıklandı. Evine gidip annesini de kurşuna dizen saldırganın ölü ele geçirildiğ vurgulandı. Almanya'da dün hayatını kaybedenler için anma töreni yapıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier "Nefrete ve şiddete hep birlikte karşıyız. Şaşkın ve öfkeliyiz" ifadesini kullandı.
Anma törenlerinde kurbanların fotoğraflarını tutan gözü yaşlı vatandaşlar ve Türk bayrakları dikkat çekti. Olay yerine çelenkler, çiçekler ve notlar bırakıldı. Saldırı Alman medyasında da büyük yankı buldu. Bild gazetesi ölenlerin fotoğraflarını "Almanya sizin için ağlıyor" sözleriyle manşetine taşıdı.
Törende gözyaşlarını tutamayan vatandaşlar, ırkçı saldırıyı lanetledi.
Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de anma törenine katıldı.
MAÇLARDA SAYGI DURUŞU
Alman Kulüpler Birliği, hafta sonu oynanacak futbol maçlarında saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılacağını ve futbolcuların siyah bant takacağını açıkladı.
İlk kurşun sesiyle koştuk. Saldırganı kaçarken gördüm. TV'lerdeki şahısla bizim gördüğümüz kesinlikle aynı kişi değil. Kapatmaya çalışıyorlar.
BÜFECİ ÖZKAN RUTBİL: Burada 20-30 bin Türk yaşıyor. Can güvenliğimiz yok.
YAN KOMŞU SUSANNA KOPEC: 15 dakika sonra insanlar gelmeye başladı. Bir şeyler olduğunu biliyorlardı.
ALMAN'YAS'
Almanya'nın Hanau kentinde önceki gece Türkler'e ait iki nargile kafe silahlı saldırıya uğradı. 5'i Türk 9 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Saldırıyı 'aşırı sağcı' Tobias Rathjen'in yaptığı açıklandı. Evine gidip annesini de kurşuna dizen saldırganın ölü ele geçirildiğ vurgulandı. Almanya'da dün hayatını kaybedenler için anma töreni yapıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier "Nefrete ve şiddete hep birlikte karşıyız. Şaşkın ve öfkeliyiz" ifadesini kullandı.
Anma törenlerinde kurbanların fotoğraflarını tutan gözü yaşlı vatandaşlar ve Türk bayrakları dikkat çekti. Olay yerine çelenkler, çiçekler ve notlar bırakıldı. Saldırı Alman medyasında da büyük yankı buldu. Bild gazetesi ölenlerin fotoğraflarını "Almanya sizin için ağlıyor" sözleriyle manşetine taşıdı.
Törende gözyaşlarını tutamayan vatandaşlar, ırkçı saldırıyı lanetledi.
Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de anma törenine katıldı.
MAÇLARDA SAYGI DURUŞU
Alman Kulüpler Birliği, hafta sonu oynanacak futbol maçlarında saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılacağını ve futbolcuların siyah bant takacağını açıkladı.
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