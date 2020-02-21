Almanya önceki gece yaşanan ırkçı katliamla sarsıldı.

Tobias Rathjen (43) isimli bir Neo-Nazi, saat 22.00'de Frankfurt yakınlarındaki Hessen Eyaleti'ne bağlı Hanau kentinde Türklere dönük iki ayrı saldırı gerçekleştirdi. Irkçı katil önce Hanau merkezindeki "Midnight" isimli nargile kafede üç kişiyi öldürdü. Beş kişi de ağır yaralandı.

Katil daha sonra iki kilometre mesafede bulunan bir bahis bürosuna gidip önünde otomobilde bekleyen bir genci öldürdü. Ardından Kemal Koçak'a ait Sports Arena isimli kafeye girdi. Katil, büfe çalışanı Gökhan Gültekin (35), Ferhat Unvar (22), iki çocuk annesi ve hamile olan Mercedes (33) isimli Polonyalı çalışan ile müşterilerden Boşnak Hamza Kurtoviç'i (22) öldürdü. Saldırılarda ölen diğer kişilerin isimleri şöyle: Sedat Gürbüz (29), Fatih Saraçoğlu, Nasır, Afganistanlı Elvis (23).

Polis bir ihbarla araç plakası üzerinden katilin adresini tespit edip eve baskın düzenledi. Kapıyı kırarak içeri giren Rathjen ve 72 yaşındaki annesinin cesedini buldu. Irkçı katilin annesini öldürüp intihar ettiği anlaşıldı. Rathjen'in bir veda mektubu ve katliamı neden yaptığını açıkladığı bir video bulundu. Soruşturmayı Alman Federal Başsavcılığı üstlendi. Katliam ülkeyi şoke etse de aslında bir göz göre göre geldi.

CAMİDE BIÇAKLI SALDIRI

Öte yandan dün İngiltere'nin başkenti Lodra'daki Regent's Park Camisi'ne giren saldırgan namaz kılan 70 yaşlarınaki bir kişiyi sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Polisin yakaladığı saldırgan tutuklandı.

MÜSLÜMANLAR'A KİN KUSTU

Irkçı Tobias Rathjen arkasında saldırıyı neden düzenlediğine dair bir mektup ve video kaydı bıraktı. Katil videodaki mesajında göçmenlerin Almanya'dan sınırdışı edilmesinin çözüm olmayacağını belirterek, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, İsrail, Suriye, Ürdün, Lübnan, Arabistan yarımadası, Türkiye, Irak, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Vietnam gibi toplumların tamamen yok edilmesi gerektiğini söylüyor.

KATİL KEŞİF YAPMIŞ

Neo-Nazi Tobias Rathjen'in katliam yaptığı kafede saldırıdan 4 gün önce, 15 Şubat'ta çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Irkçı katilin farklı Türk mekanlarını gezerek keşif yaptığı ve saldırı yapmaya uygun yerleri belirlediği anlaşıldı. Kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde Tobias Rathjen'in yeşil ceket ile mavi bir bere giydiği görülüyor.