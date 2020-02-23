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Son dakika: 'dan uyarısı: Evlere girmeyin!

'da meydana gelen 5.9'luk 'da can aldı. Enkaz altında kimsenin kalmadığı duyurulurken 8 kişinin hayatını kaybettiği 21 kişinin de yaralandığı bildirildi. Özellikle köylerde büyük hasara yol açan depremle ilgili uyarılarda bulunan dan, "Vatandaşlarımızın, Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

  • Güncel
  • 23.02.2020 13:46
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  • Son Güncelleme: 23.02.2020 13:49
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'dan yapılan açıklamada, 'ın Hoy şehri yakınlarında sınırına yakın bölgede saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi. Depremin Türkiye sınırına yakın olması sebebiyle 'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

EVLERE GİRMEYİN!
"AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 adet aile tipi çadır olay bölgesine gönderilmiştir. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın, Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır" denildi. Açıklamada ayrıca, bölgedeki gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.

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