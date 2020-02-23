Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İran'da gerçekleşen ve Van'da hissedilen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay, "Kerpiç yapılı binaların yıkılmasıyla 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Başsağlığı diliyorum. 37 yaralımız var. İldeki valimizin koordinasyonunda gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Tedavilileri gerçekleştiriliyor. İnşallah sayı artmayacaktır." dedi.