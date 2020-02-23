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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklaması!

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'da meydana gelen ve 'da hissedilen hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Oktay, "Başsağlığı diliyorum. 37 yaralımız var. İldeki valimizin koordinasyonunda gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Tedavilileri gerçekleştiriliyor. İnşallah sayı artmayacaktır" ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 23.02.2020 14:24
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  • Son Güncelleme: 23.02.2020 14:31
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Fuat Oktay'dan Van açıklaması!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'da gerçekleşen ve 'da hissedilen le ilgili açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay, "Kerpiç yapılı binaların yıkılmasıyla 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Başsağlığı diliyorum. 37 yaralımız var. İldeki valimizin koordinasyonunda gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Tedavilileri gerçekleştiriliyor. İnşallah sayı artmayacaktır." dedi.

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