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Müslüman erkekler hakkındaki sözleri büyük tepki çekmişti! 'su 'dan zor soru!

Ryanair ’su Michael O’Leary’nin Müslüman erkekler hakkındaki sözlerine bir tepki de CEO’su ’dan geldi. Samsunlu, O'Leary'nin da büyük tepki çeken açıklamalarıyla ilgili "Bu hafta #Hanau da 4’ü Türk 9 kişiyi katleden kimdi? Irkçı söylemlere karşı dik durmak zorundayız” dedi.

  • Güncel
  • 23.02.2020 13:26
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  • Son Güncelleme: 23.02.2020 13:26
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İGA CEO'su Kadri Samsunlu'dan ırkçı CEO'ya zor soru!

Ryanair 'su Michael O'Leary'nin Müslüman erkeklerin havalimanlarındaki tehdidin kaynağı olduğu sözlerine CEO'su tepki gösterdi.

RYANAİR CEO'SUNUN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ
Ryanair CEO'su Michael O'Leary'nin dün yaptığı açıklamadaki, "Bombacı kimdir? Bunlar kendi başlarına seyahat eden bekar erkekler olacaklardır. Çocuklu bir aileyse geçip gitsin. Hepsini (aile üyelerini) havaya uçurma şansı sıfır. Bazı şeyleri söyleyemezsiniz, çünkü bu ırkçılık olur. Ancak (bombacı) genellikle Müslüman inancındaki bir erkek olacaktır. 30 yıl önce İrlandalıydı. Tehdit buradan geliyorsa tehdidi ona göre ele alın" sözleri tepki çekti.

İGA CEO'SU KADRİ SAMSUNLU: IRKÇI SÖYLEMLERE KARŞI DİK DURMAK ZORUNDAYIZ
O'Leary'nin sözlerine tepki gösteren CEO'su Kadri Samsunlu, hesabından yaptığı açıklamada, "O'Leary'nin bu sözleriyle ilgili kaynağını sorguladı: Dün Ryanair CEO'su havalimanlarında Müslüman erkeklerin terörizm kaynağı olduğunu ve tehdit oluşturduğunu söylemiş. Nedir kaynağı? RA, dahil Müslüman ülkelere neden uçuyor? Bu hafta Hanau'da 4'ü Türk 9 kişiyi katleden kimdi? Irkçı söylemlere karşı dik durmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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