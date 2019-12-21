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  • Son Güncelleme: 21.12.2019 18:33

'da kongresinde ! Yumruklar havada uçuştu

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı yine partililer ayırmaya çalışırken polisin devreye girmesiyle olay son buldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde yumruklu çıktı.

Elazığ 37.Olağan Merkez İlçe Kongresi bir düğün salonunda yapıldı. Merkez İlçe Başkan adayları Ali Özçelik ve Sabri Durmuş'un yarıştığı kongrede Elazığ İl Başkan adayı Fikret Sertkaya söz almak istedi, oylamada red kararı çıktı.

SÖZLÜ TARTIŞMA YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Bunun üzerine eski Merkez İlçe Başkanı Ömer Alakuş ile Sertkaya arasında sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa süreli yumruklu kavgaya dönüştü. Partililer kavgayı ayırırken, polis de devreye girdi.
Olayın sonlanmasıyla birlikte kongre devam etti.

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