CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı olağan kongresini yaptı. Kongre'de skandal üstüne skandal yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Taşkın Özer karşısında aday olmak için 42 imza yeterliyken Ali Dalgın 63 imza ile Beylikdüzü CHP İlçe Başkan adayı oldu.



Taşkın Özer - Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu

BASKIYLA İMZALAR GERİ ÇEKTİRİLDİ

Kongrenin Divan Başkanlığını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek tüzükten kaldırılan uygulamaya rağmen Ali Dalgın'a imza veren delegelerden 23'ünün mükerrer oylar verdiğini iddia etti ve delegeleri tek tek çağırarak "hangi adaya oy vereceksin" diyerek baskı uyguladı ve 23 adayın imzası geri çektirildi.



Ali Dalgın

"SÜRE GEÇTİ" DEDİ İMZALARI KABUL ETMEDİ

"Hak, Hukuk, Adalet" protestolarıyla Erkek'e tepki yağdı. Daha önce imza vermemiş 5 delege duruma tepki göstererek imza vermek istedi. Muharrem Erkek süre geçti diyerek imzaları kabul etmedi. CHP'nin İYİ Parti'ye seçime girmesi için milletvekili transfer ettiğini hatırlatan delegeler Divan'a sert tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, tartışmaların ardından yaptığı açıklamada, mükerrer imzası olan delegelerin listelere bakılarak tespit edildiğini söyledi ve aday olabilmek için sadece Turan Taşkın Özer'in yeterli imzaya sahip olduğunu açıklamasının ardından ortalık karıştı.



Muharrem Erkek

ÖZER'İN AKRABALARININ OYU KABUL EDİLDİ

Daha sonra kürsüye çıkan Taşkın Özer, Divan'ın tüzüğü uyguladığını savundu. Özer daha sonra, "Ali Bey'in çok az bir imza eksiği var. Ben annemden, eşimden ve halamdan imza atmalarını talep ediyorum. Varsa başka imza atmak isteyen buyursun" şeklinde konuştu. 5 delegenin imzası "süre geçti" denerek kabul edilmemesine rağmen Özer'in yakın akrabalarının imza vermesi sonucu Dalgın'ın adaylığı kabul edildi.