Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.02.2020 07:09
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 07:09

Hava Durumu | 'den son dakika kar, buzlanma ve don uyarısı!

'den yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre, Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. İşte 18 Şubat il il hava durumu uyarıları...

Bu iillerde yaşayanlar dikkat! Kar, buzlanma ve don...

18 Şubat hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Ülkemizin güneydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bingöl'ün kuzeyi ile Şırnak çevrelerinin hafif olmak üzere yağmurlu, Erzurum'un güneyi, Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Peki, bugün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 18 Şubay hava durumu uyarıları...

Hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Hava Durumu | Meteoroloji'den son dakika kar, buzlanma ve don uyarısı! 18 Şubat hava durumu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri