18 Şubat hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Ülkemizin güneydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bingöl'ün kuzeyi ile Şırnak çevrelerinin hafif olmak üzere yağmurlu, Erzurum'un güneyi, Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Peki, bugün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 18 Şubay hava durumu uyarıları...

Hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.