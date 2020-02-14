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  • 14.02.2020 11:23
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 11:23

Son dakika: Gaziantep'teki dev fabrika alev alev yanıyor! Fotoğraflar az önce geldi

Son dakika haberine göre Gaziantep'teki bir boya ve tiner atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Dev fabrika alev alev yanıyor! Fotoğraflar az önce geldi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Küsged Sanayi Sitesi'nde boya ve tiner üretimi yapan bir atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Atölyedeki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri, müdahale ediyor. Ekipler, yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için çalışma yapıyor.

Öte yandan, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangından gelen ilk kareler:



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