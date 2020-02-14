FETÖ'nün MİT kumpasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Aralarında eski polis şefleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan ve Yurt Atayün ile gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın da olduğu 34 kişi hakkında yazılan iddianamenin bir numaralı şüphelisi de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen.

İddianamede, Başkan Tayyip Erdoğan ve o dönem Bakanlar Kurulu'nda yer alan isimler mağdur olarak yer aldı.





FOX'UN HABER MÜDÜRÜ ERCAN GÜN OPERASYONUN TALİMATINI GÜLEN VERDİ" DEMİŞ!

O dönem İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olan Yunus Dolar'ın da ifadeleri iddianamede yer aldı.

Dolar, MİT krizinin yaşandığı sırada daha önceden Zaman Gazetesinde çalışan "gazeteci" arkadaşı, ve hala FOX TV'nin Haber Müdürü olan Ercan Gün'ün kendisine "MİT Müsteşarının ifadeye çağrılması olayının Amerika'da Fetullah Gülen'in de dahil olduğu 12 kişilik bir istişare heyetinden geçtikten sonra, Fethullah Gülen'in talimatı ile bizzat gerçekleştiğini" söylediğini belirtti.





Aynı dönemde FETÖ'nün sözde Marmara Bölgesi Emniyet imamı olan 'Arif' Kod adlı kişi ile görüştüğünü söyleyen Yunus Dolar, Ercan Gün'ün anlattığı olayı bu kişinin de doğruladığını aktardı.





FOX TV FETÖ'CÜ GÜN'E SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

Amerikan FOX TV, FETÖ'cü Ercan Gün'e sahip çıkmaya devam ediyor. Öyle ki Ercan Gün'ün ismi hala FOX TV'de 'Haber Planlama Müdürü' olarak yer alıyor.

FATİH PORTAKAL'DAN FETÖ'CÜ GÜN'E DESTEK MESAJI

Fatih Portakal da tutuklu Ercan Gün için bir destek videosu yayınlayarak "enseyi karartma" ifadelerini kullanmıştı.