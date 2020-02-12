Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.02.2020 15:41
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 15:48

'de düşen Pegasus uçağı hakkında flaş gelişme! sunu inceleyecek!

İstanbul ’de pistten çıkıp kaza yapan Pegasus yolcu uçağıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 3 kişinin hayatını kaybettiği 179 kişinin ise yaralandığı kazada Pegasus uçağının ‘su’ niteliğindeki CDR ve FDR’ler ’da çözümleneceği açıklandı. Kurulunca yapılacak çözümlemenin ise yaklaşık bir hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

PC2193 sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı 5 Şubat akşam saatlerinde pistten çıkarak 3 parçaya bölünmüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi () uzmanları, sivil havacılık otoritesi ve Boeing'den yetkililerin yer aldığı komisyon, kaza sonrası uçağın larının veya 'da çözümlenmesi için bu ülkelerin Kaza Araştırma Kurulu yetkililerine yazıyla başvuruda bulundu.

Kurulundan gelen cevap üzerine komisyon üyelerinden oluşan bir ekibin kara kutuları Almanya'da inceletmesine karar verildi.

KAZANIN SEBEBİNİ ORTAYA ÇIKARTACAK
Kazanın oluş nedenini belirleyecek kara kutuların çözümlenmesi çalışmaları, Alman Kaza Araştırma Kurulu tarafından yarın Hannover'de başlayacak. Söz konusu çalışmanın bir hafta içinde tamamlanması öngörülüyor.

UEİM uzmanları ve ABD'li heyetin çalışmaları ışığında kazaya ilişkin ön raporun da yaklaşık 1 ay içinde hazırlanması bekleniyor.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı 5 Şubat'ta saat 18.19'da Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Çok sayıda kişinin yaralandığı Boeing 737-800 tipi uçakta 177 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunuyordu. Olayla ilgili tüm detayların aydınlatılabilmesi için kara kutuların çözümüyle çıkacak bilgilerin büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Sabiha Gökçen'de düşen Pegasus uçağı hakkında flaş gelişme! Kara kutusunu Almanya inceleyecek!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri