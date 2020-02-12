Emperyalist güçlerin çıkarları için savaş alanına çevirdiği Suriye'de, Türkiye barış ve istikrar için çabalamaya ve mazlumların yanında yer almaya devam ediyor.
"TSK İDLİBLİ KARDEŞLERİNİN YANINDADIR"
Herkesin zulmü görmezden geldiği İdlib'de güvenlik güçlerimiz mazlumların yanında yer almaya devam ederken, Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda "Bölgemizde barışın anahtarı olan TSK; Esed rejiminin zulmü altında ezilen, ağır kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren, terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlibli kardeşlerinin yanındadır. Herkes gözlerini kapatsa da asil Türk milleti mazlumlara desteği sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.
"TSK İDLİBLİ KARDEŞLERİNİN YANINDADIR"
Herkesin zulmü görmezden geldiği İdlib'de güvenlik güçlerimiz mazlumların yanında yer almaya devam ederken, Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda "Bölgemizde barışın anahtarı olan TSK; Esed rejiminin zulmü altında ezilen, ağır kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren, terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlibli kardeşlerinin yanındadır. Herkes gözlerini kapatsa da asil Türk milleti mazlumlara desteği sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.
Bölgemizde barışın anahtarı olan TSK; Esed rejiminin zulmü altında ezilen, ağır kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren, terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlibli kardeşlerinin yanındadır. Herkes gözlerini kapatsa da asil Türk milleti mazlumlara desteği sürdürecektir. pic.twitter.com/PV8FjE203H— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2020
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