Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.02.2020 15:43
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 15:48

MSB'den dikkat çeken paylaşım: li kardeşlerinin yanındadır

MSB: Bölgemizde barışın anahtarı olan ; rejiminin zulmü altında ezilen, ağır kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren, terör örgütleriyle bağlantısı olmayan li kardeşlerinin yanındadır. Herkes gözlerini kapatsa da asil Türk milleti mazlumlara desteği sürdürecektir.

MSB'den dikkat çeken paylaşım
Emperyalist güçlerin çıkarları için savaş alanına çevirdiği 'de, barış ve istikrar için çabalamaya ve mazlumların yanında yer almaya devam ediyor.



"TSK İDLİBLİ KARDEŞLERİNİN YANINDADIR"
Herkesin zulmü görmezden geldiği 'de güvenlik güçlerimiz mazlumların yanında yer almaya devam ederken, Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.



Bakanlıktan yapılan paylaşımda "Bölgemizde barışın anahtarı olan TSK; Esed rejiminin zulmü altında ezilen, ağır kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren, terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlibli kardeşlerinin yanındadır. Herkes gözlerini kapatsa da asil Türk milleti mazlumlara desteği sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel MSB'den dikkat çeken paylaşım: TSK İdlibli kardeşlerinin yanındadır
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri