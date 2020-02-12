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  • Son Güncelleme: 12.02.2020 15:19

'nın siyasi uzantısı 'li 'ın skandal sözlerine evlat nöbetindeki ailelerden tepki: Beğenmiyorsa Kandil'e gitsin

Partisinin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Yardımcısı , ’nin politikası hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Buldan’ın “Türkiye derhal Suriye’den elini çekmelidir” ifadelerine ’da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden çok sert tepki gösterdi. Oğlundan haber alamadığı için evlat nöbetinde olan baba , "Buldan Türkiye’yi beğenmiyorsa Suriye'ye ya da Kandil'e gitsin” ifadelerini kullandı.

Buldan'ın skandal sözlerine evlat nöbetindeki ailelerden tepki

Genel Başkan Yardımcısı 'ın önceki gün grup toplantısında, " derhal 'den elini çekmelidir" sözleri 'da 163 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin tepkisine neden oldu. Gökçe, "Buldan Türkiye'yi beğenmiyorsa Suriye'ye ya da Kandil'e gitsin" dedi.

HDP Genel Başkan Yardımcısı Pervin Buldan'ın önceki gün grup toplantısında, "Türkiye derhal Suriye'den elini çekmelidir" sözleri Diyarbakır'da 163 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin tepkisine neden oldu. 2015'te 'da çalışırken tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer (25) için oturma eylemini sürdüren baba açıklamalarda bulundu.

Buldan'ın Türkiye'yi beğenmiyorsa Suriye ya da Kandil'e gitmesi gerektiğini kaydeden Gökçe, "HDP'li milletvekili Pervin Buldan grup toplantısında konuşuyordu. Diyordu ki 'Türkiye derhal Suriye'den çekilmelidir' Türkiye neden Suriye'den çekilecek ki bizim 5 askerimiz orada şehit oldu. Demek ki Pervin Buldan Türk düşmanıdır. Beğenmiyorsa Türkiye'yi Kandile ve Şengal'e gitsin" diye konuştu.

"ONLAR KÜRTLERİN DÜŞMANI"
6 aydır HDP il binası önünde beklediklerini fakat Buldan'ın kendilerini bir gün dahil gelip ziyaret etmediğini ya da kendilerini sormadığını vurgulayan Gökçe, "HDP'li Buldan bizlere bugüne kadar bir açıklama yapmadan şimdi de kalkmış Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini konuşuyor. Suriye mi önemlidir yoksa Türk askeri mi önemlidir. Türk askerini beğenmeyenler ya Kandil'e ya da Suriye'ye gitsin. Ben 6 aydır buradan bekliyor bir gün Pervin Buldan'ı burada görmedim. O diyor ben Kürt'üm ama o Kürt değil, Kürtlerin düşmanıdır. Nasıl Türklerin düşmanıysa Kürtlerin de düşmanıdır. Benim için ırk ayrımı yok. Biz hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz, aynı askerliği yapıyoruz. Bizim vatanımız, şehitlerimiz, bayrağımız ve ezanımız bizim için eşi bulunmaz" şeklinde konuştu.

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