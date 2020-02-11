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  • 11.02.2020 10:08
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 10:08

'deki Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları 4. gününde

Son dakika haberi... Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Ekiplerin bugün, uçağın gövdesini tıra yüklemesi bekleniyor.

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