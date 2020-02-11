ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün, İdlib'deki saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

"NATO MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

Paylaşımında, Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarının durması için de çağrıda bulunan Mike Pompeo, "James Jeffrey'i, bu istikrarı bozucu saldırıya yanıt olarak atılacak adımları koordine etmesi için Ankara'ya gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.