İdlib'de Esad'a ait helikopter düşürüldü 11.02.2020 13:10

Gelen son dakika bilgisine göre, Suriye'nin İdlib kentine yakın bölgede yer alan Serakib-Niyrab hattında rejime ait bir helikopter düşürüldüğü iddia edildi.

SETA Analisti Can Acun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Suriye'de Esed rejimine ait bir helikopterin düşürüldüğünü duyurdu.



Acun, paylaşımında, ''Serakib-Niyrab hattında rejime ait bir helikopter düşürüldü, rejim güçleri son 48 saatte tüm cephe hatlarında ağır kayıplar vermiş durumda. Savaşın maaliyeti olması gerektiği gibi artıyor, artmaya da devam edecek'' ifadelerini kullandı.