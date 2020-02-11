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  • Son Güncelleme: 11.02.2020 21:10

Son dakika: -Gümüşhane karayolu mevkiinde yola çığ düştü

Son dakika haberine göre -Gümüşhane karayolu mevkiinde bugün akşam saatlerinde çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Trabzon-Gümüşhane mevkiine çığ düştü
-Gümüşhane karayolu mevkiinde bugün akşam saatlerinde çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Çığ saat 20.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zigana Tüneli'nin Trabzon tarafına yaklaşık 2,5 km mesafede meydana gelen çığ nedeniyle Gümüşhane-Trabzon karayolu ulaşıma kapandı. Çığ sonrası yoldan geçen çok sayıda araç zarar görürken, çığ altında kalan araç olup olmadığı ile ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi.

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