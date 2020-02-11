Başkan Erdoğan'dan Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreninde önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreninde konuşuyor... Konuşmasına İdlib ile başlayan Erdoğan, dün yaşanan saldırıya cevabın verildiğini söylerken "Bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça, bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler." dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

"Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili habibine komşu eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine de sabırlar diliyorum. Yarınki grup toplantısında Suriye meselesini ve bundan sonra atacağımız adımları; nitekim dün atmış olduğumuz üst düzey toplantıda gerekli karşı cevapları en güçlü düzeyde Suriye tarafına verdik.



Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça, bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Ve bu adımları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım."