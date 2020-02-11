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  • Son Güncelleme: 11.02.2020 20:53

'e tarihin en büyük sevkiyatı sürüyor

'nin kentindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktalarına Esad rejim unsurları tarafından yapılan saldırıda 5 askerimiz şehit olmuştu. Hain saldırı sonrası 'a tarihin en büyük askeri sevkiyatını bölgeye gerçekleştiriyor. Tam teçhizatlı askeri araçlarla birlikte binlerce komanda da İdlib'deki sıcak bölgeye sevk edildi. A Haber muhabiri , 'nin Suriye sınırı olan 'ın Reyhanlı ilçesinden yaşanan son durumu canlı yayında aktardı

İdlib'e tarihin en büyük sevkiyatı sürüyor

, 'deki gözlem noktalarına tank, zırhlı askeri ambulans ve zırhlı personel taşıyıcı () sevk edildi. 'nin farklı birliklerinden gönderilen tank, zırhlı askeri ambulans ile ZPT'lerin yer aldığı askeri konvoy, 'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Burada askeri personel tarafından 10 tırdan indirilen askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Esad'a İdlib'i boşaltması için Şubat ayının sonuna kadar süre vermişti.

GECE GÜNDÜZ SEVKİYAT

Öte yandan, A Haber muhabiri , Türkiye'nin sınırı olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden yaşanan son durumu canlı yayında aktardı..

Suriye sınırındaki birliklere 5 tırlık kurşun geçirmez akordiyon bariyer de takviye edildi.

İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik sürerken Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir kargo uçağı, Hatay Havalimanı'na iniş yaptı.

Zaman zaman bölgede askeri helikopterler de uçuş yapıyor.

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