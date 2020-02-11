İdlib'e tarihin en büyük sevkiyatı sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'deki gözlem noktalarına tank, zırhlı askeri ambulans ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk edildi. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen tank, zırhlı askeri ambulans ile ZPT'lerin yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.





Burada askeri personel tarafından 10 tırdan indirilen askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Esad'a İdlib'i boşaltması için Şubat ayının sonuna kadar süre vermişti.

GECE GÜNDÜZ SEVKİYAT

Öte yandan, A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğurbaş, Türkiye'nin Suriye sınırı olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden yaşanan son durumu canlı yayında aktardı..

Suriye sınırındaki birliklere 5 tırlık kurşun geçirmez akordiyon bariyer de takviye edildi.

İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik sürerken Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir kargo uçağı, Hatay Havalimanı'na iniş yaptı.

Zaman zaman bölgede askeri helikopterler de uçuş yapıyor.