Muhalefetten sistematik yalan terörü! Gerilla taktiği devrede

İşte Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın'ın "Yalan terörü" adlı köşe yazısı:



Lütfen bir kenara not edin. Ülkemizde muhalefetin yalancılığı bir ulusal güvenlik sorunu haline geldi. Dur durak bilmeden yalan söyleniyor.



Muhalif siyasiler sistematik biçimde yalan açıklama yapıyor.



Muhalif gazeteciler bilerek yalan haber yapıyor. Toplumun canını yakan ne tür olay varsa hemen ardından ortaya saçılan bu adamlar aslı astarı olmayan hikayeler üreterek ortalığı karıştırıyor.





Söyledikleri yalanı düzeltmek için ne yaparsanız yapın, doğru pabucunu giyene kadar yalan dünyayı dolaşıyor. Özellikle günümüz haberleşme araçlarının dağınıklığından faydalanan bu kafa tıpkı teröristler gibi gerilla taktiği uyguluyor. Bildiğiniz vur-kaç taktiği.



Yalanı söyle. Yayılmasını bekle. Sansasyon yarat. Sonra özür diler gibi yaparak ortadan kaybol. Sonra başka bir yalancı çıksın ve yeni bir yalan söylesin. Sonra o da ortadan kaybolsun.



Uzun süredir toplum olarak aynı bilinçli yalan taktiğine maruz kalıyoruz.







Son bir haftada olup biten bile tek başına nasıl yoğun bir yalan saldırısı altında olduğumuzun göstergesi. Deprem gibi toplumu sarsan bir olayın ardından bile uydurulan yalanların haddi hesabı yok. Kılıçdaroğlu utanmadan, sıkılmadan deprem bölgesinde "tek bir Kızılay çadırı görmedim" dedi. Akıl alacak gibi değil. Kızılay çadırı önünde görüntüleri yayınlandıktan sonra tek bir laf dahi etmedi.

Çığ faciası olmuş. Herkes çığ altındaki insanlarımızı kurtarmaya çalışırken bir gazeteci çıkmış ikinci çığda kaybettiğimiz insanları bir AK Parti eski milletvekilinin üzerine yıkmaya çalışıyor. Numaradan özür diliyor.



Ama zaten olan olmuş. Biten bitmiş. Tüm medyada yayılmış. Yalan haberin önüne geçmenin neredeyse imkânı yok.



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