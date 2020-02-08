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  • 08.02.2020 12:02
  • Son Güncelleme: 08.02.2020 12:17

'nun yüzde 35'lik taktiği! ve reddedecek diye bu yolu seçti

'da nin (UKOME) kararıyla toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 yapıldı. Özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 liradan 3,50 liraya yükseldi. Meclis'inde çoğunluğu elinde bulunduran ve 'nin zam kararını veto edeceğini bilen CHP'li İBB Başkanı , zammı Meclise getirmeden bürokratlar üzerinden düzenledi. Zam kararını UKOME'nin İBB'den atanan 10 üyesi masaya getirdi 11'inci oyu ise esnaf odası verdi.

İmamoğlu'nun yüzde 35'lik zam taktiği!

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) talebi üzerine AKOM'da yapılan UKOME toplantısında, elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 yapılması kararı alındı. Zam kararının UKOME'de alınmasının nedeni Meclisinden ve üyelerinin çoğunlukta olması. Zam kararının Meclis'ten geçmeyeceğini bilen İBB Başkanı , zam bürokratlar üzerinden yaptırdı.

Yeni Şafak'ın haberine göre zam kararı UKOME tarafından alındı. İBB Meclisinin zam kararı alabilmesi için genel kurul yapılması gerekiyor. İBB Meclisinde çoğunluk AK Parti ve MHP'de. Ekrem İmamoğlu zam kararının AK Parti ve MHP'li üyeler tarafından veto edileceği öngörüsü ile kararı UKOME'de aldırdı.

İBB MECLİSİNE GELMEYECEK
Zam kararı İBB Meclisine gelmeyecek ve bir daha görüşülmeyecek. UKOME'nin kararı son aşama olarak İBB Başkanı veya Genel Sekreterin imzasına sunulup onaylanacak. İBB Başkanı aynı zamanda UKOME'nin de başkanı. Yetki de İBB Başkanında. Eğer o yoksa kararları başkan adına Genel Sekreter imzalıyor.

21 ÜYESİ VAR 10'UNU İBB ATIYOR
UKOME'nin 21 üyesi var. On üye tarafından atanıyor. Geri kalan 11 üyenin 10'u ise; Milli Savunma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Şehir İçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş'den birer temsilci ile ilçe belediyeler adına bir temsilciden oluşuyor. 21'inci üyeyi ise belediye tarafından belirlenen özel kuruluş temsilcisi atıyor.

KARAR 11'E 10 OYLA ALINDI
İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zam UKOME'nin İBB tarafından atanan 10 bürokratı tarafından masaya getirildi. Diğer 10 bürokrat karşı oy kullandı. Zam kararı esnaf odası temsilcisinin 11'inci evet oyu ile yani oy çokluğu ile kabul edildi.

10 ŞUBAT'TA UYGULANMAYA BAŞLANACAK TARİFE
Yeni toplu ulaşım tarifesinin, 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak.
2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak.
Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde, birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi.
Öğrenci aktarma ücretlerinde ise birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak.
Şehir Hatları vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak tespit edildi.
Deniz yollarında birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira olacak.

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