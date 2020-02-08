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  • Son Güncelleme: 08.02.2020 12:34

: 'dan 'daki bölgesinde önemli açıklamalar

haberi... , 6.8 şiddetindeki deprelme sarsılan 'da önemli açıklamalarda bulunuyor. , "Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira 'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi." dedi.

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, 6.8 şiddetindeki deprelme sarsılan 'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira 'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi.

1500 aileyi sosyal tesislerde ağırlıyoruz.

Kızılay'a haksızlık yapılmasın. Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değil. Kızılay bizim beslenme grubumuzdadır. Koordinasyonu yapar ve besin çıkarır. Şuanda toplam 147 noktada 62 bin sıcak yemek dağıtılmaktadır.

27 noktada Afet Koordinasyon merkezi var.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Sokak sokak, çadır çadır gezip, yapılması gereken işleri görüp kararlar aldık.

Elazığ'da lazer tespit denetimleri sona ermiş durumda. 558 acil yıkılacak bina tespiti yaptık.

Şu anda Elazığ'da 17 bin 400 konut için projelendirme başladı.

AYRINTILAR GELİYOR...

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