CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ ve Malatya'daki deprem incelemelerini anlatırken Kızılay'ı hedef alarak asılsız iddialarda bulundu.

"BİR TEK KIZILAY ÇADIRI DAHİ GÖRMEDİM"

Belli odakların Kızılay'ı siyasi malzeme olarak kullanıp karalamaya çalışmasına çanak tutan Kılıçdaroğlu, 2 gün deprem bölgesinde kaldığını belirterek "Bir tek Kızılay çadırı dahi görmedim" ifadelerini kullandı.

GİRDİĞİ ÇADIRI GÖRMEMİŞ

Depremi siyasete alet eden Kılıçdaroğlu'nun Kızılay'ı karalamak için kullandığı sözlerini yine kendi görüntüleri yalanladı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki ekibin deprem bölgesinde Kızılay çadırına girerken görüntüleri ortaya çıktı.

ÇADIRIN ÖNÜNDE OTURDUĞU GÖRÜNTÜLER DE ORTAYA ÇIKTI

Kılıçdaroğlu'nun çadıra gireken görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından şimdi de Kızılay çadırının önünde oturduğu fotoğrafı ortaya çıktı.