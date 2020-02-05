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  • Son Güncelleme: 05.02.2020 19:58

“Bir tek çadırı dahi görmedim” demişti! Bir görüntüsü daha ortaya çıktı

Genel Başkanı , ve ’daki incelemelerini anlatırken 'ı hedef alarak asılsız iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu 2 gün deprem bölgesinde kaldığını belirterek “Bir tek Kızılay çadırı dahi görmedim” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı’nın Kızılay’ı karalamak için kullandığı sözlerin ardından Kızılay çadırına girdiği görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu’nun Kızılay çadırının önünde otururken bir görüntüsü daha ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun yalanını ortaya çıkaran görüntüler

Genel Başkanı Kemal , ve 'daki incelemelerini anlatırken 'ı hedef alarak asılsız iddialarda bulundu.

"BİR TEK KIZILAY ÇADIRI DAHİ GÖRMEDİM"
Belli odakların Kızılay'ı siyasi malzeme olarak kullanıp karalamaya çalışmasına çanak tutan Kılıçdaroğlu, 2 gün deprem bölgesinde kaldığını belirterek "Bir tek Kızılay çadırı dahi görmedim" ifadelerini kullandı.

GİRDİĞİ ÇADIRI GÖRMEMİŞ
Depremi siyasete alet eden Kılıçdaroğlu'nun Kızılay'ı karalamak için kullandığı sözlerini yine kendi görüntüleri yalanladı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki ekibin deprem bölgesinde Kızılay çadırına girerken görüntüleri ortaya çıktı.

ÇADIRIN ÖNÜNDE OTURDUĞU GÖRÜNTÜLER DE ORTAYA ÇIKTI
Kılıçdaroğlu'nun çadıra gireken görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından şimdi de Kızılay çadırının önünde oturduğu fotoğrafı ortaya çıktı.

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