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Havalimanı’nda pistten çıkan uçak 3 parçaya ayrıldı: 1 ölü, 157 yaralı

Havalimanı’nda ’na ait uçağın pilotu kulenin uyarısına rağmen pas geçmedi. Pistten çıktı. 1 kişi öldü, 157 kişi yaralandı.

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İzmir- seferinin yapan Pegasus Havayolları'na ait Boeing B737 800 tipi uçağı kullanan pilot M. Aslan, dün 18.19'da kulenin rüzgar uyarısına rağmen 'e sert bir şekilde iniş yaptı.

40 metreden hızla piste çakılan ve 60 metre sürüklenen uçak, üç parçaya ayrıldı.


Yolcular, uçağın kanat bölümünden tahliye edildi.

183 YOLCU VARDI
'daki felaketin ardından İstanbul'da yaşanan kaza sonrası ekipler, havalimanında büyük bir özveriyle çalıştı. Uçaktaki yaralıları çıkarmak için adeta zamanla yarıştı. Yaralı yolcular, ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. 6'sı müretteb 183 kişiden 157'si tedavi altına alındı. Bir yolcu ölürken Kaptan Pilot M. Aslan ile Yardımcı Pilot F. Pondaag'ın ağır yaralı olduğu açıklandı.



Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.




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