İzmir-İStanbul seferinin yapan Pegasus Havayolları'na ait Boeing B737 800 tipi uçağı kullanan pilot M. Aslan, dün 18.19'da kulenin rüzgar uyarısına rağmen Sabiha Gökçen'e sert bir şekilde iniş yaptı.
Yolcular, uçağın kanat bölümünden tahliye edildi.
Van'daki felaketin ardından İstanbul'da yaşanan kaza sonrası ekipler, havalimanında büyük bir özveriyle çalıştı. Uçaktaki yaralıları çıkarmak için adeta zamanla yarıştı. Yaralı yolcular, ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. 6'sı mürettebat 183 kişiden 157'si tedavi altına alındı. Bir yolcu ölürken Kaptan Pilot M. Aslan ile Yardımcı Pilot F. Pondaag'ın ağır yaralı olduğu açıklandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
40 metreden hızla piste çakılan ve 60 metre sürüklenen uçak, üç parçaya ayrıldı.
Yolcular, uçağın kanat bölümünden tahliye edildi.
183 YOLCU VARDI
Van'daki felaketin ardından İstanbul'da yaşanan kaza sonrası ekipler, havalimanında büyük bir özveriyle çalıştı. Uçaktaki yaralıları çıkarmak için adeta zamanla yarıştı. Yaralı yolcular, ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. 6'sı mürettebat 183 kişiden 157'si tedavi altına alındı. Bir yolcu ölürken Kaptan Pilot M. Aslan ile Yardımcı Pilot F. Pondaag'ın ağır yaralı olduğu açıklandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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