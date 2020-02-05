Son dakika: Pegasus uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte pistten çıktı ve 50 metrelik çukura düştü
Son dakika gelen habere göre; İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir - İstanbul seferini yapan bir uçak iniş sırasında pistten çıktı. Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı ancak yaralıların bulunduğu öğrenildi. Uçağın içinde 6'sı mürettebat 177 kişi olduğu bildirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçaktaki yaralılara ilişkin, "İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre 139 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi." dedi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçak deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI
Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı..
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Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı 120 yaralının çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenidi.Yaralanan 1-2 kişinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.
Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.
"30-40 METRE YÜKSEKLİKTEN YOLA DOĞRU DÜŞTÜ"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı bölgeye geldi. Vali Yerlikaya burada basına bir açıklama yaptı. Vali Yerlikaya açıklamasında, "Bu akşamüzeri saat 18.30 civarında İzmir-Sabiha Gökçen İstanbul seferini yapan Pegasus yolcu uçağı maalesef kötü hava koşulları sebebiyle piste tutunamıyor. Pistten çıktıktan sonra 50 60 metre sürükleniyor. TEM'den E5'e bağlantı yolunun olduğu mevkide 30 40 metre yüksekten buraya düşüyor.
175 yolcu, 2 bebek, 4 mürettebat ve 2 pilotumuz var. Şu ana kadar hastanelere 120 yaralı taşıdık. İçeride şu anda arkadaşlarımız yaralıları kurtarma çalışmalarını yapıyor. 112'miz, itfaiyemiz, AFAD'ımız hep birlikte olay yerindeki yaralılarımızı ilk andan itibaren kurtarıp en yakın hastaneye taşıyorlar.