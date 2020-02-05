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Son dakika: Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı

Son dakika haberi... İstanbul Uluslararası Havalimanı'nda ait yolcu uçağının sı sonrası kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı

İstanbul Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ait yolcu uçağının kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, yolcuların uçuşlarda yaşanabilecek değişiklik ya da iptaller hakkında ilgili hava yollarından bilgi alabileceği belirtilmişti.


UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKMASI
İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı saat dün 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştı.

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