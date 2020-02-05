6 Şubat Perşembe İstanbul hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre İstanbul'da perşembe ve cuma günleri kar yağması bekleniyor. İstanbul'da bugün çok bulutlu olması beklenen havanın, gün içerisinde yağmurlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? İşte Meteoroloji'den alınan verilere göre, 6 Şubat İstanbul hava durumu tahminleri...

İSTANBUL'DA SICAKLIK AZALIYOR

İstanbul'da bugünden itibaren sıcaklık azalacak. Bugün en düşük 3, en yüksek 4, cuma günü ise en düşük 1, en yüksek 5 derece olacak.

İSTANBUL'A KAR SAAT KAÇTA YAĞACAK?

Meteoroloji'nin resmi internet adresi üzerinde yer alan bilgiye göre, İstanbul'da bugün ve yarın kar yağışı bekleniyor. Beklenen kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre, saat 18.00 itibarıyla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışlı hava hakim olacak.