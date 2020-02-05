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  • Son Güncelleme: 06.02.2020 04:01

Son dakika: İstanbul Valisi açıkladı: Pistten çıkan Pegasus uçağıyla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi! İstanbul Valisi Yerlikaya Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus uçağıyla ilgili olarak, "Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır." dedi.

Pistten çıkan Pegasus uçağıyla ilgili flaş gelişme
İstanbul Valisi Yerlikaya Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus uçağıyla ilgili olarak, "Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştır. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumu orta ağır diğer yaralıların durumu stabildir. Pist saat 04.00 itibariyle kullanıma açılacaktır.

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