Son dakika: İstanbul Valisi açıkladı: Pistten çıkan Pegasus uçağıyla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı

İstanbul Valisi Yerlikaya Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus uçağıyla ilgili olarak, "Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır." dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştır. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumu orta ağır diğer yaralıların durumu stabildir. Pist saat 04.00 itibariyle kullanıma açılacaktır.
Ayrıntılar geliyor...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştır. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumu orta ağır diğer yaralıların durumu stabildir. Pist saat 04.00 itibariyle kullanıma açılacaktır.
Ayrıntılar geliyor...
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