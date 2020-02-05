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    • Ekonomi
    • 05.02.2020 19:50
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    • 05.02.2020 19:50

    Son dakika: kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini iptal etti

    Son dakika haberine göre , yaşanan nedeniyle bugünkü kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini iptal etti. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus uçağı pistten çıkmıştı.

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