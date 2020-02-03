Bakan Soylu, 24 Ocak'ta gerçekleşen merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin mağduriyet yaşamalarını önleyecek tedbirler için başlatılan çalışmalar kapsamında kentteki temaslarını sürdürüyor.





Depremzedeler için geçici barınma alanı olarak kullanılması düşünülen, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinin faaliyete geçmesinin ardından kullanılmayan Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasında da inceleme yapan Soylu, daha sonra Boğaziçi Havacılık ve Teknoloji Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçti, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Soylu, depremzedeler için geçici barınma olarak kullanılacak konteyner kentin kurulacağı arazide de incelemede bulundu.





Bakan Soylu'ya Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu eşlik etti.