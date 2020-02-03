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  • Son Güncelleme: 03.02.2020 11:58

Son dakika: , Elazığ'da kurulacak alanda inceleme yaptı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki zedeler için konteyner kurulacak alanda incelemelerde bulundu. 'ya , AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve Başkanı eşlik etti.

Bakan Soylu, deprem bölgesinde inceleme yaptı

, 24 Ocak'ta gerçekleşen merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki in ardından depremzedelerin mağduriyet yaşamalarını önleyecek tedbirler için başlatılan çalışmalar kapsamında kentteki temaslarını sürdürüyor.

Depremzedeler için geçici barınma alanı olarak kullanılması düşünülen, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinin faaliyete geçmesinin ardından kullanılmayan Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasında da inceleme yapan Soylu, daha sonra Boğaziçi Havacılık ve Teknoloji Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçti, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Soylu, depremzedeler için geçici barınma olarak kullanılacak in kurulacağı arazide de incelemede bulundu.

Bakan Soylu'ya , AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve Başkanı eşlik etti.

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