Elazığ ve Malatya, 6.8'le sarsıldı. 82 milyon ayağa kalktı. Yüzlerce kurtarma ekibi bölgeye aktı. Can kurtarmak için tam 67 saat nefessiz çalıştı.Depremin duyulmasıyla tüm Türkiye yardım kampanyası açtı. Çadır, giysi, yiyecek yağdırdı. Üç gün içinde toplanan para miktarı ise 100 milyon lirayı aştı.

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FAHRETTİN

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Elazığ'da açıkladı: Ölüme her an hazır olmak gerekir. Depremde vefat edenler hükmen şehittir.Acun Ilıcalı'nın ekrandaki bağış kampanyasına yıldız yağdı. 73 milyon lira toplandı. AFAD'ın hesabına da vatandaşlar 50 milyon lira yatırdı.Ünlü popçu Hadise, depremzedeler için 100 bin TL bağışladı.Elidar, Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan evinde eşi Tansel ve 12 yaşındaki oğlu Ömer'i kaybetti."Yavrum elimden kaydı gitti. Son sözü hala kulağımda. 'Evimin direği, beni neden bırakıyorsun' oldu" dedi.Acılı baba cenazeye depremden sağ kurtulan kızı Gizem'le birlikte katıldı.deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Elazığ Sivrice merkezli 6.8 şiddetindeki depremdeŞimdiye kadar 21'i 4 ve üzeri, 1'i de 5 büyüklüğündeFelaketin ardından devlet ile millet el ele verdi. Bölgeye milyonlarca liralık maddi destek gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ İl Özel İdaresi ile Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'naAFAD, başlatılan "Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası'nda banka hesaplarında 24 milyon 324 lira 33 kuruş, SMS ile 26 milyon 576 bin 590 lira olmak üzere toplam '50 milyon 576 bin 914 lira 33 kuruş' biriktiğini açıkladı.Arama-kurtarma çalışmalarını bitiren ekipler, hayatını kaybedenler için dua edip bölgeden ayrıldı.ailesinin yaşadığı acının tarifi imkansızdı. Baba12 yaşındaki oğluile birlikte apartmandan dışarı çıkmaya çalıştı. Bu sırada bina yıkıldı, beton parçaları ise baba Elidar'ı dışarı doğru fırlattı. Enkaz altında kalan Ömer Asaf ile annesikurtarılamadı. Baba ile kızıacılarını el ele tutuşarak bastırmaya çalıştı. Dededuygularını şöyle anlattı: "Turgut elini kapıya atıyor, kapı sıkışmış. Oğlan içeride kalıyor.diyor. Durum bu..."Anne Tansel ile oğlu Ömer Asaf, dün gözyaşları ile sonsuzluğa uğurlandı.hasarlı yerlere 30 bin lira eşya parası, acil kira olarak ise 11 bin lira olmak üzere toplamda 41 bin lira vereceğiz.hasarlı evlere 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira faizsiz kredi vereceğiz.yıkılan evler için 11 bin lira kira yardımı, 5 bin lira da eşya yardımı için vereceğiz.500 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Elazığ'da 308, Malatya'da 1278 ağır hasarlı binamız mevcut. Dilek Sitesi'nin etrafındaki 9 binada ağır hasarlı binalarımızın tespitini yaptık. Bu binaların da yıkılması gerekli... Ayrıca Elazığ'a 2 bin konut yapılacak.kişiden 86'sının tedavileri devam ediyor. Azize Çelik'in genel durumu iyi, bilinci açık.yaşındakive annesi'ın tedavileri de devam ediyor. Tedbiren yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, annesinin bugün diyalize alınması planlanıyor.Çevrimtaş köyünde tüm evler deprem nedeniyle yıkıldı. Köye yardıma giden bir Mehmetçik, ayakları üşüyen depremzedeye kendi çorabını vererek herkesi duygulandırdı.hayvanları da etkiledi. Kalay apartmanının enkazından çıkan kedinin sahibinin hala bulunamadığı öğrenildi. Kediye belediye ekiplerinin sahip çıktığı belirtildi.Beray ile Defne Ors kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleriile çok sayıda gıda malzemesi aldı. Depremzedelere ulaştırılması için AFAD'a teslim etti.Erciş'tenkumbarasındabiriktirdiği harçlıklarıyla oyuncakve kırtasiye malzemesi aldı. Elazığ'daevleri hasar gören çocuklara yolladı.Elazığ'daki depremzelere kalem gönderdi. Paketin içerisine yazdığı "Bu kalemle inşaat mühendisi olup yıkılmayacak evler yaparsın. Dualarımız sizinle Allah yardımcınız olsun" notuyla herkesi derinden etkiledi.sonra ortaya çıkan hikayeler de yürekleri yaktı. Adana'da yaşayanAdana'dan misafirliğe geldiği Elazığ'da depreme yakalandı. Enkaz altında kaldı. Kurtarılmayı beklerken"Çocuğumun gözlerine baktım ve kaydığını gördüm. Hemen emzirmeye çalıştım. Çocuğumu bir kez olsun kucağımdan indirmedim" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.ENERJi ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, depremzedelere dağıtılmak üzere 30 bin ton kömür göndereceğini açıkladı.AYDIN'da yaşayan Yaşar Gülser Çelik (75), annesinden ka lan 50 yıllık yorganı depremzedelere gönderdi.