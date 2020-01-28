Elazığ ve Malatya, 6.8'le sarsıldı. 82 milyon ayağa kalktı. Yüzlerce kurtarma ekibi bölgeye aktı. Can kurtarmak için tam 67 saat nefessiz çalıştı.
Depremin duyulmasıyla tüm Türkiye yardım kampanyası açtı. Çadır, giysi, yiyecek yağdırdı. Üç gün içinde toplanan para miktarı ise 100 milyon lirayı aştı.
ÖLENLER ŞEHİT SAYILIR
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Elazığ'da açıkladı: Ölüme her an hazır olmak gerekir. Depremde vefat edenler hükmen şehittir.
Acun Ilıcalı'nın ekrandaki bağış kampanyasına yıldız yağdı. 73 milyon lira toplandı. AFAD'ın hesabına da vatandaşlar 50 milyon lira yatırdı.
Ünlü popçu Hadise, depremzedeler için 100 bin TL bağışladı.
BENİ NEDEN BIRAKIYORSUN TURGUT
Elidar, Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan evinde eşi Tansel ve 12 yaşındaki oğlu Ömer'i kaybetti.
"Yavrum elimden kaydı gitti. Son sözü hala kulağımda. 'Evimin direği, beni neden bırakıyorsun' oldu" dedi.
Acılı baba cenazeye depremden sağ kurtulan kızı Gizem'le birlikte katıldı.
BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ
TÜRKİYE, deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Elazığ Sivrice merkezli 6.8 şiddetindeki depremde bin 607 kişi yaralandı, 41 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. Şimdiye kadar 21'i 4 ve üzeri, 1'i de 5 büyüklüğünde bin 22 artçı deprem meydana geldi. Felaketin ardından devlet ile millet el ele verdi. Bölgeye milyonlarca liralık maddi destek gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ İl Özel İdaresi ile Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 10'ar milyon TL daha ödenek gönderilmesi için talimat verdi.
50 MİLYON LİRA TOPLANDI
AFAD, başlatılan "Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası'nda banka hesaplarında 24 milyon 324 lira 33 kuruş, SMS ile 26 milyon 576 bin 590 lira olmak üzere toplam '50 milyon 576 bin 914 lira 33 kuruş' biriktiğini açıkladı.
DUA EDEREK AYRILDILAR
Arama-kurtarma çalışmalarını bitiren ekipler, hayatını kaybedenler için dua edip bölgeden ayrıldı.
TARİFSİZ ACI
Elidar ailesinin yaşadığı acının tarifi imkansızdı. Baba Turgut Elidar, 12 yaşındaki oğlu Ömer Asaf ile birlikte apartmandan dışarı çıkmaya çalıştı. Bu sırada bina yıkıldı, beton parçaları ise baba Elidar'ı dışarı doğru fırlattı. Enkaz altında kalan Ömer Asaf ile annesi Tansel kurtarılamadı. Baba ile kızı Gizem, acılarını el ele tutuşarak bastırmaya çalıştı. Dede Adil Elidar, duygularını şöyle anlattı: "Turgut elini kapıya atıyor, kapı sıkışmış. Oğlan içeride kalıyor. 'Evimin direği, beni neden bırakıyorsun' diyor. Durum bu..."
Anne Tansel ile oğlu Ömer Asaf, dün gözyaşları ile sonsuzluğa uğurlandı.
KİRA YARDIMI YAPILACAK
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU
AĞIR hasarlı yerlere 30 bin lira eşya parası, acil kira olarak ise 11 bin lira olmak üzere toplamda 41 bin lira vereceğiz.
ORTA hasarlı evlere 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira faizsiz kredi vereceğiz.
KÖYLERDE yıkılan evler için 11 bin lira kira yardımı, 5 bin lira da eşya yardımı için vereceğiz.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM
500 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Elazığ'da 308, Malatya'da 1278 ağır hasarlı binamız mevcut. Dilek Sitesi'nin etrafındaki 9 binada ağır hasarlı binalarımızın tespitini yaptık. Bu binaların da yıkılması gerekli... Ayrıca Elazığ'a 2 bin konut yapılacak.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA
Bin 607 kişiden 86'sının tedavileri devam ediyor. Azize Çelik'in genel durumu iyi, bilinci açık. 2.5 yaşındaki Yüsra Yıldız ve annesi Ayşe Yıldız'ın tedavileri de devam ediyor. Tedbiren yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, annesinin bugün diyalize alınması planlanıyor.
İÇİMİZ ISINDI
ELAZIĞ'A bağlı Çevrimtaş köyünde tüm evler deprem nedeniyle yıkıldı. Köye yardıma giden bir Mehmetçik, ayakları üşüyen depremzedeye kendi çorabını vererek herkesi duygulandırdı.
SAHİBİ ARANIYOR
Deprem, hayvanları da etkiledi. Kalay apartmanının enkazından çıkan kedinin sahibinin hala bulunamadığı öğrenildi. Kediye belediye ekiplerinin sahip çıktığı belirtildi.
ALTIN ÇOCUKLAR
Ardahan'da Beray ile Defne Ors kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri 445 TL ile çok sayıda gıda malzemesi aldı. Depremzedelere ulaştırılması için AFAD'a teslim etti.
Van Erciş'ten Eyüp Ömür Dindaroğlu (8), kumbarasında biriktirdiği harçlıklarıyla oyuncak ve kırtasiye malzemesi aldı. Elazığ'da evleri hasar gören çocuklara yolladı.
Çorumlu Metin Talha, Elazığ'daki depremzelere kalem gönderdi. Paketin içerisine yazdığı "Bu kalemle inşaat mühendisi olup yıkılmayacak evler yaparsın. Dualarımız sizinle Allah yardımcınız olsun" notuyla herkesi derinden etkiledi.
BEBEĞİNİ EMZİREREK HAYATTA TUTTU
Depremden sonra ortaya çıkan hikayeler de yürekleri yaktı. Adana'da yaşayan Arzu Zeynalov, Adana'dan misafirliğe geldiği Elazığ'da depreme yakalandı. Enkaz altında kaldı. Kurtarılmayı beklerken 18 aylık bebeği Kumsal'ı emzirerek hayatta tutmaya çalıştı. "Çocuğumun gözlerine baktım ve kaydığını gördüm. Hemen emzirmeye çalıştım. Çocuğumu bir kez olsun kucağımdan indirmedim" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.
NOTLAR... NOTLAR...
ENERJi ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, depremzedelere dağıtılmak üzere 30 bin ton kömür göndereceğini açıkladı.
ŞU ana kadar 24 bin 402 çadır bölgeye sevk edildi. 26 bin 500 yatak sevk edildi. 40 bin gıda kolisi dağıtıldı.
AYDIN'da yaşayan Yaşar Gülser Çelik (75), annesinden ka lan 50 yıllık yorganı depremzedelere gönderdi.
HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri ördükleri atkı ve bereleri Elazığ'a yolladı.
Depremin duyulmasıyla tüm Türkiye yardım kampanyası açtı. Çadır, giysi, yiyecek yağdırdı. Üç gün içinde toplanan para miktarı ise 100 milyon lirayı aştı.
ÖLENLER ŞEHİT SAYILIR
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Elazığ'da açıkladı: Ölüme her an hazır olmak gerekir. Depremde vefat edenler hükmen şehittir.
Acun Ilıcalı'nın ekrandaki bağış kampanyasına yıldız yağdı. 73 milyon lira toplandı. AFAD'ın hesabına da vatandaşlar 50 milyon lira yatırdı.
Ünlü popçu Hadise, depremzedeler için 100 bin TL bağışladı.
BENİ NEDEN BIRAKIYORSUN TURGUT
Elidar, Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan evinde eşi Tansel ve 12 yaşındaki oğlu Ömer'i kaybetti.
"Yavrum elimden kaydı gitti. Son sözü hala kulağımda. 'Evimin direği, beni neden bırakıyorsun' oldu" dedi.
Acılı baba cenazeye depremden sağ kurtulan kızı Gizem'le birlikte katıldı.
BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ
TÜRKİYE, deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Elazığ Sivrice merkezli 6.8 şiddetindeki depremde bin 607 kişi yaralandı, 41 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. Şimdiye kadar 21'i 4 ve üzeri, 1'i de 5 büyüklüğünde bin 22 artçı deprem meydana geldi. Felaketin ardından devlet ile millet el ele verdi. Bölgeye milyonlarca liralık maddi destek gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ İl Özel İdaresi ile Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 10'ar milyon TL daha ödenek gönderilmesi için talimat verdi.
50 MİLYON LİRA TOPLANDI
AFAD, başlatılan "Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası'nda banka hesaplarında 24 milyon 324 lira 33 kuruş, SMS ile 26 milyon 576 bin 590 lira olmak üzere toplam '50 milyon 576 bin 914 lira 33 kuruş' biriktiğini açıkladı.
DUA EDEREK AYRILDILAR
Arama-kurtarma çalışmalarını bitiren ekipler, hayatını kaybedenler için dua edip bölgeden ayrıldı.
TARİFSİZ ACI
Elidar ailesinin yaşadığı acının tarifi imkansızdı. Baba Turgut Elidar, 12 yaşındaki oğlu Ömer Asaf ile birlikte apartmandan dışarı çıkmaya çalıştı. Bu sırada bina yıkıldı, beton parçaları ise baba Elidar'ı dışarı doğru fırlattı. Enkaz altında kalan Ömer Asaf ile annesi Tansel kurtarılamadı. Baba ile kızı Gizem, acılarını el ele tutuşarak bastırmaya çalıştı. Dede Adil Elidar, duygularını şöyle anlattı: "Turgut elini kapıya atıyor, kapı sıkışmış. Oğlan içeride kalıyor. 'Evimin direği, beni neden bırakıyorsun' diyor. Durum bu..."
Anne Tansel ile oğlu Ömer Asaf, dün gözyaşları ile sonsuzluğa uğurlandı.
KİRA YARDIMI YAPILACAK
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU
AĞIR hasarlı yerlere 30 bin lira eşya parası, acil kira olarak ise 11 bin lira olmak üzere toplamda 41 bin lira vereceğiz.
ORTA hasarlı evlere 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira faizsiz kredi vereceğiz.
KÖYLERDE yıkılan evler için 11 bin lira kira yardımı, 5 bin lira da eşya yardımı için vereceğiz.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM
500 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Elazığ'da 308, Malatya'da 1278 ağır hasarlı binamız mevcut. Dilek Sitesi'nin etrafındaki 9 binada ağır hasarlı binalarımızın tespitini yaptık. Bu binaların da yıkılması gerekli... Ayrıca Elazığ'a 2 bin konut yapılacak.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA
Bin 607 kişiden 86'sının tedavileri devam ediyor. Azize Çelik'in genel durumu iyi, bilinci açık. 2.5 yaşındaki Yüsra Yıldız ve annesi Ayşe Yıldız'ın tedavileri de devam ediyor. Tedbiren yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, annesinin bugün diyalize alınması planlanıyor.
İÇİMİZ ISINDI
ELAZIĞ'A bağlı Çevrimtaş köyünde tüm evler deprem nedeniyle yıkıldı. Köye yardıma giden bir Mehmetçik, ayakları üşüyen depremzedeye kendi çorabını vererek herkesi duygulandırdı.
SAHİBİ ARANIYOR
Deprem, hayvanları da etkiledi. Kalay apartmanının enkazından çıkan kedinin sahibinin hala bulunamadığı öğrenildi. Kediye belediye ekiplerinin sahip çıktığı belirtildi.
ALTIN ÇOCUKLAR
Ardahan'da Beray ile Defne Ors kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri 445 TL ile çok sayıda gıda malzemesi aldı. Depremzedelere ulaştırılması için AFAD'a teslim etti.
Van Erciş'ten Eyüp Ömür Dindaroğlu (8), kumbarasında biriktirdiği harçlıklarıyla oyuncak ve kırtasiye malzemesi aldı. Elazığ'da evleri hasar gören çocuklara yolladı.
Çorumlu Metin Talha, Elazığ'daki depremzelere kalem gönderdi. Paketin içerisine yazdığı "Bu kalemle inşaat mühendisi olup yıkılmayacak evler yaparsın. Dualarımız sizinle Allah yardımcınız olsun" notuyla herkesi derinden etkiledi.
BEBEĞİNİ EMZİREREK HAYATTA TUTTU
Depremden sonra ortaya çıkan hikayeler de yürekleri yaktı. Adana'da yaşayan Arzu Zeynalov, Adana'dan misafirliğe geldiği Elazığ'da depreme yakalandı. Enkaz altında kaldı. Kurtarılmayı beklerken 18 aylık bebeği Kumsal'ı emzirerek hayatta tutmaya çalıştı. "Çocuğumun gözlerine baktım ve kaydığını gördüm. Hemen emzirmeye çalıştım. Çocuğumu bir kez olsun kucağımdan indirmedim" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.
NOTLAR... NOTLAR...
ENERJi ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, depremzedelere dağıtılmak üzere 30 bin ton kömür göndereceğini açıkladı.
ŞU ana kadar 24 bin 402 çadır bölgeye sevk edildi. 26 bin 500 yatak sevk edildi. 40 bin gıda kolisi dağıtıldı.
AYDIN'da yaşayan Yaşar Gülser Çelik (75), annesinden ka lan 50 yıllık yorganı depremzedelere gönderdi.
HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri ördükleri atkı ve bereleri Elazığ'a yolladı.
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