Son dakika: AFAD Elazığ ve Malatya depremi mağdurları için toplanan parayı açıkladı
Son dakika haberi... AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen depremde 39 kişinin hayatını kaybettiğini, hastaneye başvuran 1607 kişiden 1516'sının taburcu edildiğini açıkladı. 'Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası'na vatandaşların yoğun ilgisinin devam ettiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: "5 milyon 312 bin 85 lira kampanya kapsamında oluşturulan banka hesaplarına ve 25 milyon 252 bin 280 lira SMS yoluyla olmak üzere toplam 30 milyon 564 bin 365 lira yardım toplanmıştır. Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla devam ediyor."
AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 21 deprem meydana geldiği, toplam artçı deprem sayısının 948 olduğu belirtilerek, "AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır.
'1 BİNA ENKAZINDA ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'
'Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası'na vatandaşların yoğun ilgisinin devam ettiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:
"5 milyon 312 bin 85 lira kampanya kapsamında oluşturulan banka hesaplarına ve 25 milyon 252 bin 280 lira SMS yoluyla olmak üzere toplam 30 milyon 564 bin 365 lira yardım toplanmıştır. Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla devam ediyor."