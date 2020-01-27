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Son dakika: AFAD Elazığ ve Malatya depremi mağdurları için toplanan parayı açıkladı

Son dakika haberi... AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen depremde 39 kişinin hayatını kaybettiğini, hastaneye başvuran 1607 kişiden 1516'sının taburcu edildiğini açıkladı. 'Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası'na vatandaşların yoğun ilgisinin devam ettiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: "5 milyon 312 bin 85 lira kampanya kapsamında oluşturulan banka hesaplarına ve 25 milyon 252 bin 280 lira SMS yoluyla olmak üzere toplam 30 milyon 564 bin 365 lira yardım toplanmıştır. Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla devam ediyor."

27.01.2020 09:52 - Son Güncelleme: 27.01.2020 09:52
Son dakika: AFAD Elazığ ve Malatya depremi mağdurları için toplanan parayı açıkladı

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 21 deprem meydana geldiği, toplam artçı deprem sayısının 948 olduğu belirtilerek, "AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır.

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Son dakika: AFAD Elazığ ve Malatya depremi mağdurları için toplanan parayı açıkladı

Depremde 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 vatandaşımızdan 1516'sı taburcu edilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 3 bin 829 personel, 568 araç ve 22 arama kurtarma köpeği bölgede görev yapmaktadır.

Son dakika: AFAD Elazığ ve Malatya depremi mağdurları için toplanan parayı açıkladı

Bölgeye toplam 24 bin 402 çadır, 26 bin 501 yatak ve 62 bin 963 battaniye ulaştırılırken, 34 bin öğün sıcak yemek, 13 bin 500 kahvaltı ve 7 bin çorba depremden etkilenen vatandaşlarımıza dağıtılmıştır" denildi.

Son dakika: AFAD Elazığ ve Malatya depremi mağdurları için toplanan parayı açıkladı

'1 BİNA ENKAZINDA ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'
'Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası'na vatandaşların yoğun ilgisinin devam ettiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"5 milyon 312 bin 85 lira kampanya kapsamında oluşturulan banka hesaplarına ve 25 milyon 252 bin 280 lira SMS yoluyla olmak üzere toplam 30 milyon 564 bin 365 lira yardım toplanmıştır. Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla devam ediyor."

Son dakika: AFAD Elazığ ve Malatya depremi mağdurları için toplanan parayı açıkladı

Ayrıca, depremden etkilenen vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, gerektiğinde kullanılması amacıyla Elazığ ve Malatya Valilikleri emrine 6 milyon lira acil yardım ödeneğinin gönderildiği vurgulandı.

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