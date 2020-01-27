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  • 27.01.2020 10:54
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 10:55

'daki 6.8'lik de yıkılan Aykent apartmanı ile ilgili şok iddia: Kolonları kesildi

'daki 6,8 şiddetindeki in yaraları sarılmaya başlarken en fazla can kaybının olduğu 3 apartmandan ikisinde arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Enkazı kaldırılmaya başlanan Elazığ'ın mahallesindeki Aykent apartmanı ile ilgili ise dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yarısı ayakta kalan 5 katlı apartmanın yıkılan kısmının altındaki dükkanda kolonların kesildiği öne sürüldü. Söz konusu apartmanın enkazında 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Depremde yıkılan apartman ile ilgili şok iddia!

6.8'lik yıkıcı in ardından ve 'da toplam 39 kişi hayatını kaybetti binden fazla kişi ise yaralandı.

Elazığ'dan sonra Sivrice'ye yakın olmasından kaynaklı Malatya Doğanyol ve Pütürge'de de 54 bina yıkıldı, 418 ağır, 4 orta, 199 da az hasarlı bina tespit edildi.
39 kişinin hayatını kaybettiği 6,8'lik depremde en fazla can kaybı ise 3 apartmanda meydana geldi.

3 APARTMANDA 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Elazığ Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak'ta bulunan Dilek Sitesi'ndeki 9 numaralı binadan 8 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, 'daki Kalay Apartmanı'nda 4, Aykent Apartmanı'ndan ise 7 kişi enkaz altında hayatını kaybetti.

45 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI
Deprem sonrası uzun saatler süren arama kurtarma çalışmaları kapsamında 45 kişi ise enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek apartmanı enkazındaki iki kişiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

'KOLON KESİLDİ' İDDİASI!
Yeni Şafak'ın haberine göre Arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği Mustafa Paşa Mahallesindeki binaların enkazı kaldırılmaya başlanırken, deprem sonrası yarısı yıkılıp diğer yarısı ayakta kalan Aykent Apartmanı ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. 5 katlı apartmanın yıkılan kısmının altındaki dükkanda kolonların kesildiği öne sürüldü.

İddianın sorulduğu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise kendilerine de bu yönde bir duyum geldiğini belirtti.

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