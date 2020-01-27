Elazığ ve çevresinde yaşananlar, deprem ülkesi olduğumuzu acı bir şekilde yeniden hatırlatırken, vatandaşın deprem çantasına olan talebi de arttı. Eylül'de İstanbul'un sallanması sonrasında Manisa, Ankara ve Elazığ örnekleri tedirginliği yükseltti. Artık herkes biraz da panik havasıyla kendisi ve ailesi için deprem çantası hazırlamaya başladı.

YÜZDE 50'YE YAKIN FİYAT ARTIŞI

Toplumdaki kaygıyı fırsat bilenler, ne yazık ki en aşina oldukları yolu denemekten geri kalmıyor: Fiyat artışı. Aslında hemen her deprem sonrasında yaşanan bir durum bu. Görüntülerden etkilenen vatandaşın telaşı birilerinin işine yarıyor. Böyle zamanlarda etikette yüzde 50'ye yakın yükseliş oluğunu belirten uzmanlar, AFAD'ın sayfasından bile takip edilerek çok ucuza çanta hazırlayabileceğimizi söylüyor.