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  • 27.01.2020 10:02
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 10:10

ini fırsat bildiler na yüzde 50 zam yaptılar! Deprem çantasında neler olmalı?

’da meydana gelen 6.8’lik i fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılar daha çok para kazanmanın hesabını yapıyor. Tüm ’den Elazığ’a yardım giderken, internette satılan deprem çantalarının fiyatları yüzde 50 artışla bin liraya kadar çıktı. Uzmanlar ’ın sitesine bakıp deprem çantamızı kendimizin hazırlamamızı önerirken, internet sitesinde satılanlarda tarihi geçmiş ürüner ve çalışmayan telsizler olduğu konusunda da uyardı.

Elazığ ve çevresinde yaşananlar, deprem ülkesi olduğumuzu acı bir şekilde yeniden hatırlatırken, vatandaşın deprem çantasına olan talebi de arttı. Eylül'de İstanbul'un sallanması sonrasında Manisa, Ankara ve Elazığ örnekleri tedirginliği yükseltti. Artık herkes biraz da panik havasıyla kendisi ve ailesi için deprem çantası hazırlamaya başladı.

YÜZDE 50'YE YAKIN FİYAT ARTIŞI
Toplumdaki kaygıyı fırsat bilenler, ne yazık ki en aşina oldukları yolu denemekten geri kalmıyor: Fiyat artışı. Aslında hemen her deprem sonrasında yaşanan bir durum bu. Görüntülerden etkilenen vatandaşın telaşı birilerinin işine yarıyor. Böyle zamanlarda etikette yüzde 50'ye yakın yükseliş oluğunu belirten uzmanlar, AFAD'ın sayfasından bile takip edilerek çok ucuza çanta hazırlayabileceğimizi söylüyor.

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