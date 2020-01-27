Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı Ferdi Erdoğan, şunları söyledi:

"Vatandaşlar yeni ev alırken bağımsız denetim şirketlerinden binanın 2007 ve güncellenen 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne uygunluğu konusunda görüş alabilir. Müteahhit ve uygulamacı taşeronları sorgulayabilirler. Kullanılan hazır beton üreticisini öğrenip Türkiye Hazır Beton Birliği'nden firma ve ürünü hakkında görüş alabilirler."