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  • Son Güncelleme: 27.01.2020 10:33

Ev alacaklar dikkat! inden sonra kritik uyarı!

'da meydana gelen 6.8'lik in ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tüm 'yi yasa boğan Elazığ depreminin ardından ev almak isteyen tüm vatandaşlar "ev almadan önce nelere bakılmalı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Türkiye’de riski depremin değil, güvensiz yapıların oluşturduğunu belirten uzmanlar, vatandaşların konut alırken müteahhiti ve uygulamacı taşeronları titizlikle incelemesini önerdi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı Ferdi Erdoğan, şunları söyledi:

"Vatandaşlar yeni ev alırken bağımsız denetim şirketlerinden binanın 2007 ve güncellenen 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne uygunluğu konusunda görüş alabilir. Müteahhit ve uygulamacı taşeronları sorgulayabilirler. Kullanılan hazır beton üreticisini öğrenip Türkiye Hazır Beton Birliği'nden firma ve ürünü hakkında görüş alabilirler."

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