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    • 28.01.2020 08:03
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    • 28.01.2020 08:03

    , ve için tek yürek oldu! Yardımseverler ’nın çağrısına kayıtsız kalmadı

    Yardımseverler, ’nın çağrısına kayıtsız kalmadı. Ilıcalı’nın televizyondaki yardım kampanyasına milyonlarca vatandaşın yanı sıra siyasiler, ünlüler ve işadamları rekor bağış yaptı.

    Milyon kere teşekkürler

    Türkiye, 6.8'le sallanan Elazığ için elini taşın altına koydu. Televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki akşam kendi kanalı TV8'de depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Telefonla yayına bağlanan ünlü ünsüz birçok isim, kampanyaya katkı yaptı.

    Yardım gecesinde şarkıcı Mustafa Ceceli 50 bin TL, Bülent Serttaş ile Ben Fero ise 20'şer bin TL bağışladı.

    Beyazıt ötürk
    Beyazıt Öztürk de yakında oynayacağı bir oyunun tüm gelirini bölgeye göndereceğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 20 lira bağış yaptı.


    Mustafa Ceceli


    Ben Fero


    Bülent Serttaş

    İŞADAMLARINDAN DESTEK YAĞDI
    Yardım     gecesine iş dünyasından da destek yağdı. İşadamı Hüseyin Özdilek ve Cihan Kamer, 1'er milyon TL bağışta bulundu. Programın rekor bağışlarını ise 2'şer milyon TL ile Cemil Kazancı ve Burak Soylu yaptı...


    ÜÇ İSİMDEN 300 BİN LİRA
    Gecede güzel şarkıcı ile tecrübeli sanatçı , 100'er bin TL bağış yaptı. de annesi ve ailesi adına 100 bin TL bağışladıklarını açıkladı.


    Seda Sayan


    Hadise


    Sibel Can


    YARDIM GECESİNDE 73 MİLYON TL TOPLANDI

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