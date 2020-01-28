Türkiye, 6.8'le sallanan Elazığ için elini taşın altına koydu. Televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki akşam kendi kanalı TV8'de depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Telefonla yayına bağlanan ünlü ünsüz birçok isim, kampanyaya katkı yaptı.

Yardım gecesinde şarkıcı Mustafa Ceceli 50 bin TL, Bülent Serttaş ile Ben Fero ise 20'şer bin TL bağışladı.



Beyazıt ötürk

Beyazıt Öztürk de yakında oynayacağı bir oyunun tüm gelirini bölgeye göndereceğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 20 lira bağış yaptı.



Mustafa Ceceli



Ben Fero



Bülent Serttaş



İŞADAMLARINDAN DESTEK YAĞDI

Yardım gecesine iş dünyasından da destek yağdı. İşadamı Hüseyin Özdilek ve Cihan Kamer, 1'er milyon TL bağışta bulundu. Programın rekor bağışlarını ise 2'şer milyon TL ile Cemil Kazancı ve Burak Soylu yaptı...



ÜÇ İSİMDEN 300 BİN LİRA

Gecede güzel şarkıcı Hadise ile tecrübeli sanatçı Sibel Can, 100'er bin TL bağış yaptı. Oğulcan Engin de annesi Seda Sayan ve ailesi adına 100 bin TL bağışladıklarını açıkladı.



Seda Sayan



Hadise



Sibel Can



YARDIM GECESİNDE 73 MİLYON TL TOPLANDI

