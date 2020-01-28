Türkiye, 6.8'le sallanan Elazığ için elini taşın altına koydu. Televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki akşam kendi kanalı TV8'de depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Telefonla yayına bağlanan ünlü ünsüz birçok isim, kampanyaya katkı yaptı.
Yardım gecesinde şarkıcı Mustafa Ceceli 50 bin TL, Bülent Serttaş ile Ben Fero ise 20'şer bin TL bağışladı.
Beyazıt ötürk
Beyazıt Öztürk de yakında oynayacağı bir oyunun tüm gelirini bölgeye göndereceğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 20 lira bağış yaptı.
Mustafa Ceceli
Ben Fero
Bülent Serttaş
İŞADAMLARINDAN DESTEK YAĞDI
Yardım gecesine iş dünyasından da destek yağdı. İşadamı Hüseyin Özdilek ve Cihan Kamer, 1'er milyon TL bağışta bulundu. Programın rekor bağışlarını ise 2'şer milyon TL ile Cemil Kazancı ve Burak Soylu yaptı...
ÜÇ İSİMDEN 300 BİN LİRA
Gecede güzel şarkıcı Hadise ile tecrübeli sanatçı Sibel Can, 100'er bin TL bağış yaptı. Oğulcan Engin de annesi Seda Sayan ve ailesi adına 100 bin TL bağışladıklarını açıkladı.
Seda Sayan
Hadise
Sibel Can
YARDIM GECESİNDE 73 MİLYON TL TOPLANDI
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.