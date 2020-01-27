Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Beyaz Saray, görüşmede, Libya ve Suriye'deki gelişmelerin ele alındığını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Beyaz Saray, görüşmede, Libya ve Suriye'deki gelişmelerin ele alındığını aktardı. Ayrıntılar geliyor...
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