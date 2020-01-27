Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.01.2020 10:52
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 10:56

Korona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor! 'deki oteller alarma geçti!

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni virüs nedeniyle alarma geçti. Tüm otellere daha hijyen olmaları konusunda uyarıda bulunularak bir liste gönderildi. Listede, kapı kolları, TV kumandası, klimalar, toplu oturum alanlarının dikkatle temizlenmesi gerektiği tekrar hatırlatıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Otelcilik Federasyonu Başkan Yardımcısı , otellere şoklama yapıldığını ifade ederek, “Çin’deki Koronavirüs nedeniyle önlemlerimizi aldık. Tüm otellerimize daha hijyen olmaları konusunda liste gönderdik” dedi.

80 kişinin hayatını kaybettiği, 2,700'den fazla kişinin ise hastalandığı Çin'de korona virüsü gün geçtikçe daha fazla yayılıyor. Türkiye'de şu an bir tehlike olmadığını söyleyen otelciler önlem amaçlı temizlik faaliyetini en üst seviyeye çıkarmış durumda.

Milliyet'te yer alan habere göre, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu'nun verdiği bilgiye göre; kapı kollarından, tv kumandasına, klimalardan, toplu oturum alanlarına kadar tüm her yer didik didik temizleniyor. Ayrıca tüm personelin konuyla ilgili bilgilendirildiğini belirten Bülbüloğlu, "Çalışanları yüksek ateşli birinin görülmesi halinde resepsiyona bildirmesi konusunda uyardık." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKorona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor! Türkiye'deki oteller alarma geçti!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri