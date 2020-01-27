80 kişinin hayatını kaybettiği, 2,700'den fazla kişinin ise hastalandığı Çin'de korona virüsü gün geçtikçe daha fazla yayılıyor. Türkiye'de şu an bir tehlike olmadığını söyleyen otelciler önlem amaçlı temizlik faaliyetini en üst seviyeye çıkarmış durumda.

Milliyet'te yer alan habere göre, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu'nun verdiği bilgiye göre; kapı kollarından, tv kumandasına, klimalardan, toplu oturum alanlarına kadar tüm her yer didik didik temizleniyor. Ayrıca tüm personelin konuyla ilgili bilgilendirildiğini belirten Bülbüloğlu, "Çalışanları yüksek ateşli birinin görülmesi halinde resepsiyona bildirmesi konusunda uyardık." ifadelerini kullandı.