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  • 26.01.2020 11:37
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 11:37

hızla yayılıyor! Wuhan'daki konsolosluğunu kapattı!

’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılmaya başlayan büyük panik yarattı. , Çin'in Wuhan şehrindeki Başkonsolosluğunu kapatma ve konsolosluk personeli ile aile üyelerini ülkeden çıkartma kararı aldı.

ABD'den flaş Çin kararı: Konsolosluk kapatıldı!

'in Wuhan kentinden çıkan virüs salgını sebebiyle tüm dünya teyakkuzda.

tarafından yapılan açıklamaya göre virüsün hızlı yaşanmasından endişe edilerek ABD'nin Wuhan Başkonsolosluğu kapatıldı.

Konsolosluk çalışanları ve aile üyelerinin derhal şehirden çıkartılarak ABD'ye getirilmesi için çalışmalar başladı

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