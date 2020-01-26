Çin'in Wuhan kentinden çıkan virüs salgını sebebiyle tüm dünya teyakkuzda.

ABD tarafından yapılan açıklamaya göre virüsün hızlı yaşanmasından endişe edilerek ABD'nin Wuhan Başkonsolosluğu kapatıldı.

Konsolosluk çalışanları ve aile üyelerinin derhal şehirden çıkartılarak ABD'ye getirilmesi için çalışmalar başladı