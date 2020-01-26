Çin'in Wuhan kentinden çıkan virüs salgını sebebiyle tüm dünya teyakkuzda.
ABD tarafından yapılan açıklamaya göre virüsün hızlı yaşanmasından endişe edilerek ABD'nin Wuhan Başkonsolosluğu kapatıldı.
Konsolosluk çalışanları ve aile üyelerinin derhal şehirden çıkartılarak ABD'ye getirilmesi için çalışmalar başladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.